Voetballerij vraagt komend weekend opnieuw aandacht voor lhbti-acceptatie

Woensdag, 13 oktober 2021 om 12:56 • Laatste update: 13:21

Alle wedstrijden in de komende speelronde van de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie staan in het teken van bredere lhbti-acceptatie, zo melden de competities in een gezamenlijk persbericht. In het weekend van 15, 16 en 17 oktober dragen alle clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie speciale #OneLove-aanvoerdersbanden, wapperen er speciale cornervlaggen en zijn er speciale speldjes en tenues zichtbaar.

De acties, die ook in de Pure Energie Eredivisie Vrouwen en in de Eredivisie Zaalvoetbal worden overgenomen, volgen op het weekend na International Coming Out Day. "Alle clubs maken zich sterk voor de boodschap dat iedereen welkom is, zichzelf moet kunnen zijn en dat niemand uitgesloten mag worden", melden de competities. "Helaas is deze boodschap, die voor velen vanzelfsprekend is, nog steeds actueel en noodzakelijk", zo geven de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie CV aan.

De competities beroepen zich op onderzoek van het Mulier Instituut (2021) onder spelers, waaruit blijkt dat de algemene acceptatie van homo- en biseksualiteit in het voetbal een onvoldoende scoort (4.6), wat vergelijkbaar is met de resultaten uit 2014. De afgelopen jaren werd rondom International Coming Out Day vaker campagne gevoerd op de voetbalvelden voor lhbti-acceptatie, maar tot een significante verbetering van de acceptatie hebben die initiatieven ogenschijnlijk dus niet geleid.

Bij alle thuisspelende clubs wapperen komend weekend regenbooghoekvlaggen; alle coaches en (assistent) scheidsrechters dragen een regenboogspeldje. ESPN besteedt in de uitzendingen aandacht aan het thema, door speciale microfoons, speldjes andere uitingen te laten zien. Telstar en FC Volendam hebben vrijdag een wereldprimeur, doordat beide teams in de onderlinge ‘Vissersderby’ aantreden in een speciaal ontworpen regenboogshirt. Het is voor het eerst in de historie dat twee teams elkaar treffen in een regenboogshirt.

Het brede initiatief wordt gesteund door de KNVB. "Komend weekend draagt het Nederlandse voetbal gezamenlijk uit dat iedereen welkom is en zichzelf moet kunnen zijn. Onder meer met één aanvoerdersband. Gender, seksuele voorkeur, kleur, afkomst en geloof, het maakt ons geen bal uit. Ons voetbal is van iedereen", luidt een statement van de voetbalbond op sociale media.