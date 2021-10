Noa Lang: ‘Ik vind mezelf een blijvertje bij het Nederlands elftal’

Dinsdag, 12 oktober 2021 om 08:10 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:22

Noa Lang kijkt tevreden terug op zijn basisdebuut voor het Nederlands elftal maandag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Gibraltar (6-0). De aanvaller durft zelfs vooruit te kijken naar het WK in Qatar, indien volgende maand tegen Montenegro en Noorwegen een toegangsbewijs wordt verdiend. “Het doel is om erbij te zijn op het WK. Ik vind mezelf een blijvertje, maar dat is niet aan mij hè.”

“Ik moet mijn ding doen, dan heb ik er vertrouwen in.” Lang benadrukte in gesprek met de NOS dat hij ‘een leuke avond’ heeft gehad, ook al kwam hij niet tot scoren. “Ik heb een leuke avond gehad. Vooral in de eerste helft. In de tweede helft werd het allemaal iets slordiger, maar verder hebben we een goede teamprestatie geleverd", stelde de tweevoudig A-international. "Het laatste kwartier stond ik aan de rechterkant. Het is lastig omdat ze met veel man achter de bal blijven staan. Dat wisten we van tevoren, maar bij vlagen hebben we er goed doorheen gevoetbald.”

Het artikel gaat verder onder de video Noa Lang voor het eerst bij Oranje: 'Mijn moeder werd emotioneel' Meer videos

Lang speelde voor het eerst in zijn leven in De Kuip van zijn jeugdclub Feyenoord. Hij maakte daarna de gewaagde overstap naar Ajax. “Dit is toch de stad waar ik vandaan kom, de club waar ik vroeger heb ik gespeeld toen ik heel klein was. Ik had hier nog nooit gespeeld, dus dat was leuk.” De klik met Memphis Depay viel op in de voorbije dagen. “Memphis en ik kunnen elkaar goed vinden, zowel op als buiten het veld. Jammer dat ik niet heb gescoord, maar ik ben blij dat het hem wel is gelukt. Het is leuk als een grote speler als Memphis je bij de hand neemt. Voor mij is dat altijd goed.”

De aanvaller van Club Brugge wijst erop dat het een goede interlandperiode was voor Nederland. Niet alleen vanwege de overwinningen op Letland en Gibraltar, maar ook bijvoorbeeld vanwege de rentree van Arnaut Danjuma bij Oranje. “We hebben als vleugelspelers laten zien wat onze kwaliteiten zijn. We hebben in Nederland heel goede buitenspelers.”