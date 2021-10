Engelse pers smult van ‘savage attack’ van Danny Blind in de Daily Mirror

Maandag, 11 oktober 2021 om 08:16 • Dominic Mostert • Laatste update: 08:32

Danny Blind is niet onder de indruk van de prestaties van Ole Gunnar Solskjaer met Manchester United. De assistent-bondscoach van het Nederlands elftal toont zich in een interview met de Daily Mirror uiterst kritisch over de spelopvatting van the Red Devils. Hij betwijfelt of Solskjaer de juiste persoon is om het tij te keren, al raadt Blind een trainerswissel op dit moment af.

"Wat is de identiteit van deze ploeg?", vraagt Blind zich af, om zich vervolgens te richten op Solskjaer. "Wat is zijn plan? Dat is precies wat eraan ontbreekt met Solskjaer. Er is geen tactisch plan. Zijn team is niet in staat om druk te zetten op tegenstanders zoals Manchester City doet. Je hoeft niet altijd met volle overgave erop te klappen, maar we zien er helemaal niets van." Momenteel staat Manchester United op de vierde plaats in de Premier League, met veertien punten uit zeven duels. De achterstand op koploper Chelsea bedraagt slechts twee punten, maar Blind is niet overtuigd. "Alles bij Manchester United is gebaseerd op de kwaliteiten van individuele spelers. Die hebben kwaliteiten en kunnen vaak een resultaat veiligstellen voor het team. Maar het is nooit een teamresultaat."

Het 1-1 gelijkspel tegen Everton van vorige week zaterdag was volgens Blind exemplarisch voor het gebrek aan een overtuigende spelopvatting. "Manchester United heeft moeite om dominant voetbal te spelen, dat is het probleem. Nadat ze op voorsprong kwamen tegen Everton, bleven ze op hun eigen helft wachten op de tegenstander. Ze wilden in de counter scoren, maar dat is niet goed genoeg voor een club als Manchester United. Na de gelijkmaker konden ze de wedstrijd niet omkeren. Ze creëerden nagenoeg geen kansen. De resultaten vallen tegen. Ze verloren van Young Boys, tegen West Ham United in de EFL Cup, tegen Aston Villa, en ze hadden geluk tegen Villarreal in de Champions League vanwege de kwaliteiten van Ronaldo. Tegen Everton volgde weer een gelijkspel. Het moet beter en het kan ook beter."

Solskjaer staat sinds december 2018 aan het roer op Old Trafford, nadat hij overkwam van Molde FK. "We kunnen niet zeggen dat Solskjaer een lange carrière als toptrainer had, voordat hij naar Manchester United kwam", vertelt Blind. "Ja, hij werd kampioen in Noorwegen, maar dat is een ander niveau. Ik snap waarom hij meer tijd krijgt dan andere trainers zouden krijgen. Hij is een kind van de club. Hij maakte het legendarische doelpunt in 1999 waardoor ze de Champions League wonnen. Maar wat nu wordt gepresteerd, is niet genoeg. Wat je ook vindt van Solskjaer als trainer, dit is niet het moment voor een trainerswissel. Ze staan niet ver achter in de Premier League, al hebben ze wel meer wedstrijden verloren dan je zou verwachten."

Het is niet helemaal duidelijk waarom Blind door de Daily Mirror is geïnterviewd over het wel en wee van Manchester United, al speelde zijn zoon Daley tussen 2014 en 2018 voor de club. Hij is nu de rechterhand van Van Gaal, zelf oud-trainer van de club. De selectie van Oranje bevat momenteel geen spelers van Manchester United, al werd Donny van de Beek voor de vorige interlandperiode opgenomen in de voorselectie. Het interview wordt door verschillende Engelse media gedeeld. De Daily Mirror spreekt van een 'savage attack' van Blind, terwijl de Manchester Evening News opmerkt dat de tactiek van Manchester United 'op brute wijze bespot' wordt door de assistent van Oranje.