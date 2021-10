Tadic: ‘Hij is oud genoeg en moet doen wat hij denkt dat goed voor hem is’

Maandag, 4 oktober 2021 om 07:48 • Chris Meijer

Dusan Tadic hoopt dat André Onana op termijn terugkeert onder de lat bij Ajax. De aanvoerder van de Amsterdammers noemt zijn ploeggenoot ‘een van de beste keepers ter wereld’. De dopingschorsing van Onana loopt in november af, maar hij is bij Ajax in het bezit van een aflopend contract en voorlopig lijkt het erop dat hij die verbintenis niet meer gaat verlengen.

“Ja, we spreken elkaar weleens. Hij is op De Toekomst”, antwoordt Tadic op de vraag of Onana nog weleens spreekt. De Servische aanvaller wordt vervolgens gevraagd of hij Onana graag ziet terugkeren onder de lat bij Ajax. “André is een van de beste keepers ter wereld. Of ik hem moet overtuigen of bij Ajax te blijven? Hij is oud genoeg en moet doen wat hij denkt dat goed voor hem is. We kunnen wel dingen tegen hem zeggen, maar hij beslist.”

“Het was niet goed genoeg, ik denk dat we kansen hebben laten liggen. Als je de 1-0 maakt, is het een andere wedstrijd. Dat gebeurde niet en daardoor werd het moeilijk. Wij moeten er van zien te leren”, zo analyseert Tadic de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen FC Utrecht. “Utrecht was scherper in de duels, wij dachten er een beetje makkelijk over. We speelden niet zonder passie. Maar in het voetbal moet je alles op honderd procent doen.”

“Je kan het niet op 90 of 99 procent doen, dan wordt het moeilijk. We speelden wel met passie, maar het was niet goed genoeg voor deze wedstrijd. We hadden meer moeten doen om deze wedstrijd te winnen”, zo gaat Tadic verder. “Ik was niet moe, ik voelde me goed. Voor mij is het geen probleem, ik word iedere wedstrijd beter en beter.”