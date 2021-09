Bondscoach Marokko haalt stevig uit naar Ziyech en Mazraoui

Donderdag, 30 september 2021 om 16:17 • Yanick Vos • Laatste update: 17:44

Bondscoach Vahid Halilhodzic is tijdens een persconferentie ingegaan op het ontbreken van Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui in de nationale ploeg van Marokko. Halilhodzic is in zijn uitleg snoeihard voor de spelers van respectievelijk Chelsea en Ajax, die het hebben verbruid bij de trainer. De twee internationals hoeven niet te rekenen op een snelle terugkeer bij de nationale ploeg.

Halilhodzic liet Ziyech in de vorige interlandperiode al buiten de selectie. Hij legde ook uit waarom en daar reageerde de ex-Ajacied via sociale media op. “Eerlijk gezegd heb ik er spijt van dat ik dit besluit niet eerder heb genomen”, reageert de bondscoach. “Het is niet één geval van slechte discipline. We hebben geprobeerd om met hem te praten, maar je moet ergens een grens trekken. Het is droevig, het is een puinhoop, maar ook erg zonde", aldus de trainer.

Begin deze maand gaf de bondscoach aan dat hij wilde dat Ziyech meer discipline zou tonen. “Hij zag er niet uit als een speler die met het nationale team strijdt voor WK-kwalificatie”, zei hij destijds over de Chelsea-aanvaller. “Voor het eerst in mijn carrière zag ik een speler bij de nationale ploeg die niet wil trainen en doet alsof hij geblesseerd is. Hoewel tests hebben uitgewezen dat hij kan spelen. Ik zal dit gedrag niet tolereren zolang ik bondscoach ben van Marokko.”

“De volgende keer dat je praat, spreek dan de waarheid!”, schreef Ziyech vervolgens op Instagram. Hij noemde de naam van Halilhodzic niet, maar ogenschijnlijk reageerde hij op de woorden van de bondscoach. Ziyech lijkt voorlopig in ieder geval niet meer in beeld bij de keuzeheer. “Ziyech heeft diverse grenzen bereikt. Het is niet één geval, maar een opeenstapeling. Na een poosje moet je dat gewoon een halt toeroepen”, aldus Halilhodzic donderdag tijdens het persmoment.

Net als Ziyech is ook Mazraoui niet opgeroepen. De afwezigheid van de Ajax-rechtsback is opvallend, daar hij in een uitstekende vorm verkeert. Mazraoui blijkt er vanwege een eerder incident niet goed op te staan bij de bondscoach. “Hij zei dat hij geblesseerd was, maar de medische staf vertelde me gewoon dat hij fit was. Dat soort gedrag kan ik niet tolereren”, aldus Halilhodzic.

Selectie Marokko:

Doel: Yassine Bounou (Sevilla), Munir Mohamedi (Hatayspor), Anas Zniti (Athletic Casablanca)

Verdediging: Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers), Soufiane Chakla (Oud-Heverlee Leuven), Nayef Aguerd (Stade Rennes), Samy Mmaee (Ferencváros), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Adam Masina (Watford), Ayoub El Amloud (Wydad Casablanca), Souffian El Karouani (NEC)

Middenveld: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Abdou Harroui (Sassuolo), Aymen Barkok (Eintracht Frankfurt), Selim Amallah (Standard Luik), Fayçal Fajr (Sivasspor), Imrân Louza (Watford), Ilias Chair (Queens Park Rangers)

Aanval: Munir El Haddadi (Sevilla), Zakaria Aboukhlal (AZ), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Achraf Bencharki (Zamalek), Sofiane Boufal (SC Angers), Ryan Mmaee (Ferencváros), Ayoub El Kaabi (Hatayspor), Soufiane Rahimi (Al-Ain).