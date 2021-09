Van Bommel rekent af met Kevin Blom: ‘Iedereen zal het erover eens zijn’

Donderdag, 30 september 2021 om 07:56

Mark van Bommel kan weinig begrip opbrengen voor het besluit van scheidsrechter Georgi Kabakov en videoscheidsrechter Kevin Blom om Sevilla in de slotfase van het Champions League-duel met VfL Wolfsburg een strafschop te geven. Mede daardoor eindigde in het duel in de Volkswagen Arena uiteindelijk in een 1-1 gelijkspel. “We hadden verdiend om te winnen, ik ben niet blij met een punt”, geeft Van Bommel na afloop te kennen op de persconferentie.

Josuha Guilavogui raakte na het wegtrappen van de bal het been van Erik Lamela en zag tot zijn verbazing dat scheidsrechter Kabakov door VAR Blom naar het scherm werd geroepen. De Bulgaarse scheidsrechter bestrafte de actie van de Wolfsburg-verdediger met zijn tweede gele kaart en een strafschop, waardoor de ploeg van Van Bommel de zege alsnog door de handen zag glippen. “Iedereen hier in de zaal, in het stadion en thuis voor de televisie zal het erover eens zijn dat dit geen strafschop was”, benadrukt Van Bommel.

Het artikel gaat verder onder de video Bayern attitude delights Nagelsmann in rout of Dynamo Kyiv Meer videos

“Je kan ook overdrijven met die videoscheidsrechter. Ik heb de scheidsrechter na afloop gevraagd waarom hij deze beslissing nam. Maar hij gaf geen antwoord”, vervolgt de trainer van Wolfsburg. Hij noemt zichzelf ‘een vriend én een tegenstander’ van de VAR. "Hij kan verkeerde beslissingen herzien, dat maakt het voetbal beter. Maar het ligt aan degene die voor de beeldschermen zit. En dit was geen strafschop.”

“We zijn teleurgesteld dat we maar één punt hebben”, voegt Wolfsburg-middenvelder Maximilian Arnold toe in gesprek met DAZN. “Je kan niet voor zoiets fluiten in de Champions League. Het spijt me. Het lijkt erop alsof ze vandaag voor het eerst videobeelden gebruikten. Ik moet mezelf inhouden. De VAR laat alleen maar een stilstaand beeld zien. Op basis van stilstaande beelden kun je een oneindig aantal penalty's geven.”