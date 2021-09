Dit bedrag betaalde Juventus aan PSV voor Mohamed Ihattaren

Dinsdag, 28 september 2021 om 18:11 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 19:38

Een financieel rapport heeft aan het licht gebracht wat de exacte transferkosten van Mohamed Ihattaren zijn geweest. De middenvelder maakte afgelopen zomer op de laatste dag van de transferwindow de overstap van PSV naar Juventus en werd direct doorverhuurd aan Sampdoria. Volgens Il Bianconero heeft la Vecchia Signora 1,9 miljoen euro betaald voor Ihattaren. Dat bedrag kan nog oplopen aan de hand van twee voorwaardelijke bonussen, zo blijkt uit het rapport.

Ihattaren heeft Mino Raiola als belangenbehartiger en kwam via de connecties van de markante zaakwaarnemer bij Juventus terecht, waar Raiola meerdere van zijn cliënten heeft zitten. De genoemde 1,9 miljoen euro ligt aanzienlijk lager dan het bedrag waar in eerste instantie over gesproken werd. PSV zou een bedrag van vijf à zes miljoen euro ontvangen voor Ihattaren, maar dat werd nagenoeg direct tegengesproken door Rik Elfrik van het Eindhovens Dagblad. De bonussen die Juventus eventueel betaalt worden bekrachtigd zodra Ihattaren sportieve successen behaalt.

Ihattaren maakte vlak voor het sluiten van de transferwindow de overstap naar Juventus, waar hij een contract tot medio 2025 tekende en dat hem direct heeft verhuurd aan Sampdoria. De middenvelder wacht nog altijd op zijn officiële debuut namens de Italiaanse club, daar hij vlak na zijn aankomst geblesseerd raakte. In de wedstrijd tegen Internazionale zat hij op de bank op 12 september, de daaropvolgende duels ontbrak hij bij de wedstrijdselectie. Het is niet bekend hoe lang Ihattaren nog uit de roulatie is. Afgelopen zondag verloor Sampdoria van Ihattarens eigenlijke werkgever Juventus (3-2).

Afgezien van de transfer van Cristiano Ronaldo naar Manchester United viel er bij Juventus niet heel veel te beleven afgelopen zomer. De Italiaanse grootmacht zat een groot gedeelte van de transferwindow achter Manuel Locatelli aan, die vlak voor het verstrijken van de markt werd ingelijfd. Naast de 1,9 miljoen euro voor Ihattaren betaalde Juventus 5,4 miljoen euro aan Santos voor Kaio Jorge. Daarvan ging 3,9 miljoen euro naar het management van de speler en hield de Braziliaanse topclub er 1,5 miljoen euro aan over. Het contract van de spits zou eind december aflopen bij Santos, wat de relatief kleine vergoeding voor de club verklaart.