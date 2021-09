Meijer uit kritiek op Kooij: ‘Het is toch logisch dat ik boos ben?’

Zondag, 26 september 2021 om 10:42 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:46

Na een waar spektakelstuk trok Feyenoord zaterdagavond in de slotfase van het duel met NEC (5-3) alsnog aan het langste eind via Guus Til. Bij de tweede treffer van de middenvelder, de 4-3 in de slotminuut, werd scheidsrechter Joey Kooij naar het scherm geroepen vanwege een vermeende duw van Bryan Linssen. Kooij wilde er niet aan en besloot het doelpunt goed te keuren, tot woede bij NEC-trainer Rogier Meijer.

"Bij de 4-3 had ik niet het gevoel dat hij hem niet aan Feyenoord ging geven", zei Meijer na afloop bij ESPN. "Het beeldscherm van de VAR staat in het midden van het stadion, tussen de supporters. De Kuip ontplofte al, dus ik had niet het idee dat hij hem niet aan Feyenoord zou geven. Ik vind het ook gek dat een scherm van de VAR tussen het publiek staat. Bij NEC staat het in de dug-out en is het afgeschermd. Het is toch logisch dat ik boos ben? Ik ben betrokken bij het elftal en dan komen er emoties los. Dan mag je toch boos zijn?"

NEC boog een 2-0 achterstand om en kwam via Calvin Verdonk zelfs even op voorsprong, maar Til en Cyriel Dessers trokken het duel alsnog over de streep voor Feyenoord. "Ik heb niet heel veel gezegd in de kleedkamer", gaat Meijer verder. "Iedereen was kapot en teleurgesteld. We hebben er alles aan gedaan om de wedstrijd over de streep te trekken. Ik denk dat er meer in had gezeten. We begonnen goed, maar toen vielen ineens de eerste twee goals. Dan schieten er wel wat dingen door je hoofd", doelt Meijer op de 5-0 nederlaag tegen Ajax.

Volgens de trainer van NEC had zijn ploeg het duel aardig onder controle in de tweede helft. "Tot de bal op de paal van Malacia heeft Feyenoord niet veel kansen gehad", zag ook Meijer. "Dan hoop je dat je hem over de streep kan trekken. In de slotfase gebeurt zoveel, dat moet ik allemaal nog terugzien. Bij de 3-3 was al een moment waar een twijfelgeval richting Feyenoord ging. De vierde man zei dat de bal voor NEC was en hij (scheidsrechter Joey Kooij, red.) gaf hem aan Feyenoord. Daar viel de 3-3 uit."

Tot overmaat van ramp kwam vervolgens ook de nodige discussie kijken bij de 4-3 van Til, waarbij Linssen met een duw een verdediger van NEC aan de kant zette. Kooij werd naar het scherm geroepen door VAR Siemen Mulder, maar keurde het doelpunt van Til goed. "Zie jij Linssen naar de bal kijken?", vraagt Meijers geïrriteerd aan verslaggever Pascal Kamperman als hij de beelden te zien krijgt. "Hij heeft geen enkel moment de intentie om de bal te spelen. Dan kan je zeggen dat het licht is, maar hij heeft niet de intentie om de bal te spelen."