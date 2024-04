Succestrainer Rogier Meijer hakt knoop door over zijn toekomst bij NEC

Rogier Meijer blijft langer bij NEC, zo heeft de club uit Nijmegen vrijdagochtend bekendgemaakt op de officiële kanalen. De succestrainer van de nummer vijf van de Eredivisie verlengt zijn verbintenis met een jaar, tot medio 2025.

Het is een bewogen seizoen voor Meijer. In het begin van de huidige voetbaljaargang kreeg hij zijn ploeg niet op de rit en bungelde NEC ergens onderaan. Op de tribunes waren witte zakdoekjes te zien.

Uiteindelijk draaiden Meijer en zijn staf het seizoen volledig om. NEC staat momenteel vijfde, won voor het eerst in twaalf jaar van aartsrivaal Vitesse en staat in de finale van de TOTO KNVB Beker.

Technisch directeur Carlos Aalbers is dan ook zeer tevreden met de verlenging van Meijer. “Met zoveel spelersmutaties in het huidige voetbal, is het belangrijk om stabiliteit te hebben op de stoel van de trainer.”

“De chemie tussen de staf en spelers is nog altijd erg goed. Wij wisten al vrij snel dat we langer met Meijer door wilden", valt er te lezen op de website van NEC.

Ook Meijer heeft op de kanalen van de club gereageerd op zijn verlenging. “Ik heb het nog altijd zo ontzettend naar mijn zin bij deze mooie club en zie nog steeds de mogelijkheden om de club structureel naar een hoger niveau te tillen.”

“Nu we duidelijkheid hebben geeft dat extra brandstof om van een heel mooi seizoen een historisch seizoen te maken.” Als NEC de vijfde plaats vasthoudt en de bekerfinale verliest, komt de club volgend seizoen uit in de voorronde van de Europa League.

Als de club de beker wint, dan speelt de ploeg van Meijer meteen in de eerste fase van de Europa League. Verliest NEC de bekerfinale en geeft het de vijfde plaats nog uit handen, dan zal de ploeg in de nacompetitie moeten strijden om een ticket voor de voorronde van de Conference League.



