Rogier Meijer krijgt pikante vraag over Feyenoord in aanloop naar bekerfinale

Rogier Meijer krijgt zondag de kans om er voor het eerst in zijn trainerscarrière met een prijs vandoor te gaan. De 42-jarige oefenmeester neemt het in De Kuip in Rotterdam op tegen Feyenoord in de strijd om de TOTO KNVB Beker.

Vrijdagmiddag schoof Meijer in Zeist aan voor de persconferentie in aanloop naar die bekerfinale. De trainer van NEC kreeg een opvallende vraag voor de kiezen. "Ik hoorde in de wandelgangen dat jij Feyenoord-fan bent. Is dat zo?", vroeg Joep Schreuder namens de NOS.

"Ik weet niet in welke wandelgangen jij dat hebt opgevangen, maar nee, dat is niet zo", aldus Meijer. Schreuder ging vervolgens snel over tot de orde van de dag door te vragen of Meijer met zijn ploeg een uitwedstrijd speelt.

"Officieel gezien spelen we een uitwedstrijd, ja", aldus Meijer. "Feyenoord heeft het eigen tenue aan en zit in de eigen kleedkamer. De loting heeft ook bepaald dat het Feyenoord - NEC is en niet andersom."

Meijer beseft dat hij een lastige wedstrijd tegemoet gaat met zijn ploeg. "Wij zullen als elftal de wedstrijd van ons leven moeten spelen om daar een goed resultaat te halen. Die kansen zijn er, uiteraard, maar daarvoor ben je wel afhankelijk van de uitvoering."

Hancko

Het was niet de enige vraag van Schreuder die voor reuring zorgde tijdens de persconferentie. Ook vroeg de verslaggever van deaan Dávid Hancko of hij al eens een prijs had gewonnen in zijn loopbaan. Hancko is de regerend landskampioen met Feyenoord.

Voor NEC is het de vijfde bekerfinale uit de clubgeschiedenis. De voorgaande vier gingen verloren. In 1973 was NAC Breda te sterk, in 1983 Ajax, in 1994 Feyenoord en in 2000 Roda JC. De Nijmegenaren wachten daardoor nog altijd op hun eerste grote prijs. Wel werd NEC twee keer kampioen van de eerste divisie.

