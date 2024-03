Vertrekt succescoach uit de Eredivisie na historisch jaar? â€˜Hij gaat niet doorâ€™

Vertrekt succescoach uit de Eredivisie na historisch jaar? ‘Hij gaat niet door’

De tafelgasten van De Eretribune denken dat Rogier Meijer aan zijn laatste seizoen bezig is als trainer van NEC. Onder meer Kees Luijckx en Karim El Ahmadi vinden het een teken aan de wand dat het zo lang duurt voordat er iets naar buiten wordt gebracht door de bekerfinalist.

Meijer is al geruime tijd in gesprek met de clubleiding van NEC, maar witte rook kwam er vooralsnog niet. Ondanks de knappe prestatie in de Eredivisie - NEC is door de 3-1 zege op PSV voorbijgegaan aan Ajax - en de bekerfinale, heerst er onzekerheid.

"De twijfel over Rogier Meijer is best gek, toch?", snijdt presentator Jan Joost van Gangelen het onderwerp aan. "Aan het begin van het seizoen moest hij oprotten, maar het schijnt echt een vakman te zijn."

El Ahmadi denkt dat de houding van NEC Meijer ertoe heeft bewogen om zelf de handdoek in de ring te gooien. "Zal hij nu zelf niet twijfelen om bij te tekenen? Als hij niets achter de hand heeft, gaat hij niet zo lang wachten toch?"

Volgens Luijckx is er allang duidelijkheid. "Hij is eruit, dat zei hij twee weken geleden al, alleen het moment om het naar buiten te brengen is er nog niet geweest. Gevoelsmatig denk ik dat hij niet doorgaat. Anders hadden we het al wel gehoord."

"Waar dat mee te maken heeft? Het heeft natuurlijk wel lang geduurd. Nu pas krijgt NEC de erkenning door de bekerfinale en de prestaties in de competitie. NEC is een club waar je heel goed kan doorgroeien."

Marciano Vink raadt NEC aan om door te gaan met Meijer. "Hij kent de groep en de spelers kennen zijn werkwijze. Stel dat ze hem nu laten gaan en er komt een trainer die totaal geen klik heeft. Dan heb je een jaar weggegooid en krijg je weer het chagrijn dat er heel lang geweest is."

