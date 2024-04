In dit unieke shirt treedt NEC eenmalig aan in de bekerfinale tegen Feyenoord

NEC Nijmegen heeft een speciaal shirt uitgebracht voor de finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord. Op 21 april treedt de Gelderse club eenmalig aan in een uniek ‘bekerfinaleshirt’. Het door Robey ontworpen shirt is gebaseerd op de sfeeracties van de eigen supporters bij alle bekerwedstrijden dit seizoen.

De Nijmegenaren presenteren het shirt vrijdag vol trots via de officiële kanalen. Onder meer sterspeler Tjaronn Chery poseert uitbundig in het zwarte shirt met allerlei rood-groene accenten. NEC legt de designkeuzes uitgebreid uit.

“De N.E.C.-supporters waren dit seizoen tijdens de bekerwedstrijden zowel zicht- als hoorbaar aanwezig. Het lied 'Dans je de hele nacht met mij' van Ronnie Ruysdael werd omgedoopt tot 'bekerlied' van N.E.C. en was veelvuldig te horen en tekstueel te zien op de fantastische spandoeken in het Goffertstadion”, schrijft NEC. “Daarnaast werden de sfeeracties tijdens de bekercampagne voorzien van rood-groene confetti(slierten), een inspiratiebron voor N.E.C. en kledingpartner Robey om het bekerfinaleshirt vorm te geven.”

Ook de achterkant van het shirt heeft een speciale betekenis. “De zilveren bedrukking op het shirt is een verwijzing naar hetgeen waar iedereen in Nijmegen van droomt: de dennenappel. Wanneer N.E.C. de Rotterdammers op zondag 21 april verslaan in De Kuip mag de Nijmeegse driekleur de prijs na afloop omhooghouden.”

NEC zal de warming-up voor de bekerfinale ook uitvoeren in een speciaal ontworpen shirt, dat tevens is gebaseerd op het lied ‘Dans je de hele nacht met mij’ van Ronnie Ruysdael. Het shirt voor de warming-up is grotendeels wit, maar de titel van het nummer van Ruysdael wordt is in de clubkleuren van NEC zichtbaar.

??????????????-???? ??????????! ??



Dans je de hele nacht met mij,

Ik dans het liefste met jou maar wat doe jij?

Dit moet het feest zijn dat ik gaag vieren zou,

Alleen, alleen met jou!#DieDroomIsEcht pic.twitter.com/2gZMfvl8Fy — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) April 12, 2024

Het elftal van trainer Rogier Meijer kende een lange route naar de finale. NEC rekende onderweg naar De Kuip af met Roda JC, GVVV, Go Ahead Eagles, ADO Den Haag en SC Cambuur. Volgende week zondag om 18:00 uur is Feyenoord de laatste opponent.

Meijer ziet zijn ziekenboeg bij NEC langzaam leegstromen richting de finale. Dirk Proper is zondagavond weer inzetbaar, wanneer de Nijmegenaren het in eigen huis opnemen tegen PEC Zwolle. Meijer kan dan ook weer een beroep doen op routinier Bram Nuytinck. Bart van Rooij en Lasse Schöne zijn er zondag nog niet bij, maar lijken de eindstrijd in De Kuip wel te halen.