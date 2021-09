Sancho bekritiseerd na stroeve start bij United: ‘Dit is geen FIFA’

Vrijdag, 24 september 2021 om 12:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:21

De eerste weken van Jadon Sancho als speler van Manchester United heeft nog niet iedereen kunnen bekoren. De van Borussia Dortmund overgekomen aanvaller wist in zijn eerste zeven optredens nog niet voor een assist of een doelpunt te zorgen, wat meteen tot de nodige kritiek heeft geleid. Ook United-legende Paul Ince heeft zich uitgesproken en hoopt dat Sancho snel afstand doet van zijn 'FIFA-speelstijl'.

Sancho had afgelopen woensdag voor het eerst een serieuze mogelijkheid om zijn waarde voor United te bezegelen, toen hij in de EFL Cup tegen West Ham United (0-1 verlies) vijf doelpogingen creëerde. Maar scoren deed hij niet, en dus neemt de druk op de schouders van de aanvaller toe. Ince is van mening dat de speelstijl van de jonge Engelsman verkeerd is. "Ik begrijp dat Sancho nog aan het leren is, hij is nog jong", vertelt Ince tegen YouTube-kanaal The United Stand. "Maar dit is geen FIFA-spel. Het gaat er niet alleen om dat je twee, drie of vier mannetjes voorbij weet te dribbelen en kunstjes uithaalt."

Ter vergelijking: Sancho was vorig seizoen bij Dortmund goed voor twee goals en drie assists in zijn eerste zeven wedstrijden in de Bundesliga. Daarnaast is het aantal geslaagde dribbels ook flink gezakt. Waar Sancho begin vorig seizoen 54 procent aan succesvolle dribbels overlegde, ligt dat percentage bij United op 25. "Ja, het is leuk als die trucjes uitkomen, maar spelers als Sancho en Jesse Lingard moeten gewoon goed voetbal laten zien", vervolgt Ince. "Ze hebben in het verleden bewezen dat ze het kunnen, maar het komt er dit seizoen nog niet uit."

Ook Gabriel Agbonlahor maakt zich zorgen. De clublegende van Aston Villa denkt zelfs dat Sancho moet vrezen voor zijn plek. "Zeker gezien het feit dat Marcus Rashford op de weg terug is", vertelt de oud-spits tegen talkSPORT. Ince luidt tot slot de noodklok voor Anthony Martial. "Je voelt aan de lichaamstaal dat Martial liever niet meer bij United speelt. Eerlijk gezegd windt het me op. Als je naar spelers als Giggs kijkt... Die snapten het met één-tweetjes en mooie combinaties. Deze jongens willen gewoon met de bal blijven rennen en leuke trucjes doen. Ze moeten leren dat het niet alleen om het dribbelen gaat."