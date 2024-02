‘Noodlijdend Borussia Dortmund vestigt hoop op peperdure Malen’

Borussia Dortmund gaat Donyell Malen in de etalage zetten. Volgens BILD moet de Nederlander zo'n 40 tot 50 miljoen euro in het laatje brengen en daarmee de financiële zorgen wegnemen bij BVB.

Borussia Dortmund staat er financieel niet goed voor en dus kijkt de club naar mogelijkheden om geld te incasseren. Een van de opties is het verkopen van Malen, die bezig is aan een prima seizoen.

Malen was deze jaargang al goed voor twaalf goals en drie assists in alle competities en heeft met zijn doorlopende contract tot medio 2026 een uitstekende restwaarde. Mogelijk kan de transfersom hoger oplopen bij een succesvol EK komende zomer.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hoewel Dortmund graag verder lijkt te willen met Malen, lijkt de Oranje-international zijn zinnen te hebben gezet op een vertrek. Sportief directeur Sebastian Kehl is bereid om daaraan mee te werken, mits er aan de gewenste transfersom wordt voldaan.

Dortmund moet door het teleurstellende seizoen - de ploeg van Edin Terzic staat vierde op twintig punten achterstand van koploper Bayer Leverkusen - op zoek naar andere manieren om aan geld te komen.

Naast dat de club dit seizoen nog op de nodige miljoenen hoopt uit de Champions League - Dortmund speelt over twee weken de return tegen PSV - is de vierde plek heilig. Plek vijf geeft geen recht op deelname aan het Miljardenbal.

Recordtransfers

Dortmund wist de voorbije jaren veel geld op te halen met uitgaande transfers. Zo harkte de club afgelopen zomer nog ruim 100 miljoen euro binnen met de verkoop van Jude Bellingham aan Real Madrid.

Ook Jadon Sancho (in 2021 voor 85 miljoen euro naar Manchester United) en Erling Braut Haaland (in 2022 voor 60 miljoen euro naar Manchester City) behoren tot de recordverkopen. Ousmane Dembélé is nog altijd de recordtransfer. Hij bracht in de zomer van 2017 liefst 135 miljoen euro in het laatje met zijn overgang naar FC Barcelona.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties