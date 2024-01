Mislintat velt hard oordeel over werkwijze Ten Hag: ‘Waanzin’

Sven Mislintat heeft zich op de Duitse televisie verbaasd over de gang van zaken bij Manchester United. De ontslagen directeur voetbalzaken van Ajax begrijpt niet dat het Erik ten Hag niet is gelukt om Jadon Sancho aan de praat te krijgen. De Engelsman keerde onlangs terug bij Borussia Dortmund.

Het was Mislintat die Sancho in 2017 naar Dortmund haalde. De technische man werkte als hoofdscout en directeur voor BVB en slaagde erin de Engelse buitenspeler naar de Bundesliga te lokken.

"Ik vind hem een geweldige jongen en een speler die in de Bundesliga het verschil kan maken, als je een speler als hem kan halen moet je dat meteen doen", aldus Mislintat bij de Duitse tak van Sky Sport. "Geen twijfel, super voor de competitie."

Tweeënhalf jaar na zijn vertrek uit Dortmund keerde Sancho deze winter terug na een ongelukkige tijd bij Man United. De aanvaller bekritiseerde Ten Hag en werd daarop uit de selectie gezet.

"Het fascineert me echt in negatieve zin dat Manchester United deze speler niet aan de praat heeft gekregen", deelt Mislintat een sneer uit richting Ten Hag. "Dat Ten Hag niet bij hem wist binnen te komen, dat vind ik echt waanzin."

Mislintat is van mening dat Sancho nog van waarde had kunnen zijn voor Man United. "Zijn kwaliteiten hadden Manchester United honderd procent zeker verder kunnen helpen. Ik ben ongelofelijk blij voor hem en voor Dortmund."

Ook kreeg Mislintat de vraag gesteld of hij zichzelf ooit ziet terugkeren bij Dortmund. "Dat is op dit moment totaal niet aan de orde", aldus de Duitser. "Ik ben net weg bij Ajax, we gaan rustig kijken wat de toekomst brengt."

Mislintat werkte tussen 1998 en 2006 als analist bij Dortmund, alvorens hij de overstap maakte naar de scouting. Tussen 2009 en 2016 vervulde hij de rol van hoofdscout. Na periodes bij Arsenal en VfB Stuttgart kwam hij afgelopen jaar bij Ajax terecht. In Amsterdam hield hij het slechts vier maanden vol.

