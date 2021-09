Analisten zien ‘schrijnend’ geval bij PSV: ‘Alsof er een aanhanger achter hangt’

Donderdag, 23 september 2021 om 07:12 • Chris Meijer

Marciano Vink en Pierre van Hooijdonk zijn niet te spreken over de rol van Jordan Teze bij het tegendoelpunt dat PSV incasseerde in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De rechtsback van de Eindhovenaren verloor een sprintduel van Iñigo Córdoba, die vervolgens op fraaie wijze raak schoot. Vink noemt de tegengoal van PSV in de studio van ESPN ‘schrijnend’.

“Teze viel in. Nou, ik weet niet... Hij leek wel hele zware benen te hebben, hij oogde heel vermoeid. Hij was vaak veel te laat. Bij het doelpunt laat hij zijn man twintig meter bij hem weglopen”, zo geeft Vink te kennen. Van Hooijdonk is het met zijn collega-analist eens: “Moet je kijken, man. Alsof er een aanhanger achter hangt.”

Daar is de gelijkmaker voor @GoAheadEagles! De snelle Iñigo Córdoba verrast Joël Drommel: 1-1!



#?? #GAEPSV zie je nu op ESPN 2 pic.twitter.com/QHwHaLGSDV — ESPN NL (@ESPNnl) September 22, 2021

“Het is heel schrijnend. Er is ook geen reden, want volgens mij had Go Ahead Eagles achterin de bal. Die zoeken de ruimte tussen de linies. Ik snap niet waarom hij zo hoog moet staan. Je ziet Ramalho naar binnen trekken en er ontstaat een gat van twintig meter. Daar hoort hij te staan”, vervolgt Vink. De analisten zijn eveneens niet te spreken over het optreden van PSV in De Adelaarshorst, waar Marco van Ginkel vijf minuten voor tijd de winnende treffer verzorgde.

“PSV speelde dramatisch positiespel. Ze kregen wel een aantal goede kansen. Go Ahead ook, ze voetbalden makkelijk. De manier waarop ze gepromoveerd zijn, op basis van positiespel”, zegt Van Hooijdonk. Vink spreekt van ‘zo’n typische PSV-wedstrijd’. “Ze zaten totaal niet in de wedstrijd en hadden moeite in balbezit. Wat me een beetje irriteerde voor een topclub die PSV is: de spelers van Go Ahead waren balvaster en beheersten het positiespel beter.”

“PSV wist geen raad met de spelers van Go Ahead. We hebben van Go Ahead mooie aanvallen en driehoekjes gezien, van PSV niet. De kansen die PSV kreeg, kwamen vanuit goede acties van Gakpo. Ik ben blij dat hij is blijven staan, want hij moet het verschil maken”, benadrukt Vink. Van Hooijdonk besluit: “Er is heel weinig over van het PSV dat in de voorbereiding zo’n enorme indruk maakte.”