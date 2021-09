Chelsea en Tottenham winnen na penalty’s; Man United uitgeschakeld in beker

Manchester United is woensdagavond uitgeschakeld in de derde ronde van de EFL Cup. In eigen huis kreeg de ploeg van trainer Ole Gunnar Solskjaer visite van West Ham United, dat met 0-1 te sterk was. Donny van de Beek kreeg een basisplek, terwijl Cristiano Ronaldo niet in actie kwam. Tegelijkertijd was Arsenal veel te sterk voor AFC Wimbledon: 3-0. Chelsea was na strafschoppen, die direct na afloop van de reguliere speeltijd (1-1) genomen werden, te sterk voor Aston Villa; Tottenham Hotspur nam de penalty’s beter na het 2-2 gelijkspel op bezoek bij Wolverhampton Wanderers.

Manchester United - West Ham United 0-1

Ole Gunnar Solskjaer had voor de tweede keer dit seizoen een basisplek ingeruimd voor Van de Beek. De Nederlander vormde het middenveld met Nemanja Matic en Juan Mata. Zij zagen hoe West Ham na tien minuten spelen brutaal de leiding nam. Manuel Lanzini stond op de juiste plek om van dichtbij een rebound in de linkerhoek te werken: 0-1. Ook Mata kreeg al vroeg in het duel een goede mogelijkheid om te scoren uit een rebound, maar zijn poging eindigde op de lat. De beste mogelijkheden waren in het eerste bedrijf voor United, dat via Jesse Lingard alsnog langszij dacht te komen. De middenvelder was echter ongelukkig in de afronding en vond Alphonse Areola op zijn weg. Ook in de tweede helft wist de thuisploeg de muur van the Hammers niet te doorbreken. Zowel op pogingen van Jadon Sancho als Mason Greenwood had Areola een antwoord.

Chelsea - Aston Villa *2-1

Met Hakim Ziyech in de basis stonden the Blues aan de aftrap. De aanvallende middenvelder kreeg enkele kansen, die hij echter verzuimde te verzilveren. Timo Werner was wel trefzeker en opende tien minuten na rust de score. De Duitse spits scoorde met een kopbal op aangeven van Reece James. Na ruim een uur spelen kwam Aston Villa, waar Anwar El Ghazi een basisplek had, op gelijke hoogte. Cameron Archer knikte na een voorzet op maat van Matty Cash overtuigend binnen: 1-1. In het restant van het tweede bedrijf zou er niet meer gescoord worden, waardoor men direct overging op het nemen van strafschoppen. El Ghazi maakte zijn respectievelijke penalty, maar Ashley Young en Marvelous Nakamba verzuimden te scoren. Aan de kant van Chelsea miste Ben Chilwell, waardoor Chelsea met 4-3 won.

Arsenal - AFC Wimbledon 3-0

De ploeg van Mikel Arteta begon voortvarend aan de ontmoeting met Wimbledon, dat al na elf speelminuten tegen een 1-0 achterstand aankeek. In het zestienmetergebied werd Gabriel Martinelli gevloerd door Nesta Guinness-Walker, waarna arbiter Jarred Gillett een strafschop toekende. Alexandre Lacazette nam de verantwoordelijkheid op zich en schoot vanaf elf meter raak. Hoewel de Londenaren geen moment in de problemen kwam, duurde het tot de 77ste minuut voordat de bevrijdende, tweede treffer werd gevonden. Na fraai combinatievoetbal belandde de bal via Lacazette voor de voeten van invaller Emile Smith Rowe, die van dichtbij eenvoudigerwijs de 2-0 kon binnenschieten. Op aangeven van Cedric Soares was het drie minuten later Edward Nketiah die het slotakkoord speelde: 3-0.

Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur 2-3*

Met Ki-Jana Hoever in de basis keek Wolverhampton Wanderers binnen het kwartier tegen een achterstand aan tegen Tottenham Hotspur. Tanguy Ndombele kwam na een fraaie solo uit in het strafschopgebied en schoot de bezoekers na veertien minuten spelen op voorsprong: 0-1. Toen Harry Kane de marge namens Tottenham vervolgens halverwege de eerste helft naar twee tilde, leek de ploeg uit Noord-Londen een eenvoudige avond tegemoet te gaan. De spits werd bediend door Dele Alli en rondde knap af: 0-2. Leander Dendoncker kreeg al snel een goede mogelijkheid om iets terug te doen, maar zag zijn kopbal gekeerd worden.

Diezelfde Dendoncker was niet veel later alsnog trefzeker, toen hij een corner van Rayan Aït-Nouri achter doelman Pierluigi Gollini werkte: 1-2. Wolverhampton en Tottenham maakten er een aantrekkelijk duel van, waarbij de thuisploeg na een klein uur spelen langszij kwam. Daniel Podence stond aan het einde van een mooie aanval en vond de rechterhoek: 2-2. Wolverhampton noteerde in het tweede bedrijf de gevaarlijkste kansen via onder meer Adama Traoré, maar kon een strafschoppenserie niet voorkomen. Daarin bleek Tottenham alsnog te sterk.