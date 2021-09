Ronald Koeman: ‘Lionel Messi heeft alles verbloemd bij Barcelona’

Woensdag, 22 september 2021 om 07:23 • Daniel Cabot Kerkdijk

Zonder Lionel Messi was het sportieve verval bij Barcelona al veel eerder ingetreden, zo denkt Ronald Koeman. De Nederlander is niet langer zeker van zijn continuïteit als trainer van Barcelona, omdat hij het vertrouwen van voorzitter Joan Laporta wat betreft het heden en de toekomst lijkt te hebben verloren. Volgens Koeman was Messi de reden dat Barcelona de voorbije jaren nog enigszins kon aanhaken, ook was de sportieve teloorgang met name in de knock out-fases van de Champions League duidelijk zichtbaar.

“Lionel Messi heeft alles verbloemd bij Barcelona”, vertelt Koeman aan Voetbal International over de aanvaller, die om financiële redenen geen nieuwe verbintenis met Barcelona kon ondertekenen en uiteindelijk bij Paris Saint-Germain aan de slag ging. “Hij was zó goed en hij wón. Natuurlijk had hij goede spelers om zich heen, maar hij maakte het verschil. Door hem lijkt iedereen beter dan hij is. Dit is geen kritiek, maar een constatering.”

De realiteit overtrof de verwachting van Koeman toen hij vorig seizoen met Messi ging werken. “Ik wist wel hoe goed hij is, maar toch is het mooi het dagelijks van dichtbij te zien. Alles wat je een voetballer zou willen leren, in het herkennen van situaties, in de aannames van de bal onder druk, in de balsnelheid, in het afwerken; bij Messi is alles een tien. Niet normaal, niet nor-maal! Als we een afwerkvorm deden tijdens de training waren er weleens spelers die een makkelijke bal ging stiften, beetje dollen. Maar bij Messi was alles: boem, boem, boem, boem. Nooit tierelantijntjes, alles functioneel.”

Messi wilde ook op de training alles winnen, bijvoorbeeld tijdens een rondo. “Gaat de bal twintig keer rond, is dat voor de spelers in het midden een extra beurt. Gebeurt dat drie keer achter elkaar, gaan ze een haag vormen en de twee die in het midden stonden lopen dan door die haag heen en krijgen dan tikjes tegen hun hoofd en zo. Ik vroeg Messi of het hem een keer was gebeurd. “Ja, één keer”, zei hij. In al die jaren. Met hem verloren de ouderen nooit een oefening van de jongeren. Is een keer gebeurd en daar is Messi een week serieus boos over geweest. Echt, een geweldenaar.”

Messi hield Barcelona met zijn salaris ook in een financiële wurggreep, al wijst Koeman erop dat Messi vorig jaar goed was voor dertig goals en twintig assists. “Daarbij was hij een voorbeeld voor de spelers. Toen we de beker wonnen... Messi heeft zo veel prijzen gepakt, grotere dan deze, maar je zag dat de Copa del Rey hem dit keer echt iets deed. Met die jonge spelers erbij, hij zag de toekomst van de club. Al die gasten wilden met ’m op de foto, ik heb ook nog nooit zoiets gezien. Zo groot was en is hij. Dat hij nu niet hier is, was voor de hele stad een shock.”