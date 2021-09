‘Ware verhaal’ rond Götze ‘verdoezeld’: ‘Stop borstklopperij, wees eerlijk’

Maandag, 20 september 2021 om 07:11

Valentijn Driessen is van mening dat een stap naar de internationale top niet meer besteed is aan Mario Götze. De chef voetbal van De Telegraaf schrijft in zijn column voor de krant dat het ‘ware verhaal’ rond de 29-jarige aanvallende middenvelder ‘wordt verdoezeld’, waardoor zijn contractverlenging bij PSV als ‘ambitieloos’ wordt bestempeld. Driessen stelt dat Götze door zijn stofwisselingsziekte nooit meer in fysiek opzicht zijn oude niveau zal halen.

Driessen noemde Götze eerder al ambitieloos, omdat hij een langer contract bij PSV had verkozen boven geïnteresseerde Champions League-clubs. “De typering ’ambitieloos’ komt voort uit het verdoezelen van het ware verhaal. Niemand laat of durft het achterste van zijn tong te laten zien. Of het nu PSV is, Götze zelf, zijn omgeving of zijn trainer Roger Schmidt”, schrijft Driessen. Hij schrijft dat er in interviews ‘om de hete brei heen gedraaid wordt’ en de indruk wordt gewekt alsof Götze de beste conditie van alle PSV’ers heeft of fysiek makkelijk mee kan in de Champions League.

“Vertel liever dat de stap hogerop van PSV naar de absolute internationale top niet meer besteed is aan de Duitse superster in plaats van verstoppertje te spelen. Niet vanwege zijn technische en tactische voetbalkwaliteiten, want die staan buiten elke discussie. Door een langdurige hardnekkige stofwisselingsziekte heeft Götze een behoorlijk jasje uitgedaan”, concludeert Driessen. Götze kampte in 2017 als speler van Borussia Dortmund met de stofwisselingsziekte myopathie, waardoor hij enkele maanden aan de kant stond. “Fysiek zal hij nooit meer het niveau halen van voor zijn ziekte, maar het inmiddels bereikte fitheidsniveau is voldoende om van grote betekenis te zijn voor PSV.”

Götze werd zondag in de wedstrijd tegen Feyenoord (0-4 nederlaag) in de rust naar de kant gehaald en Driessen ziet dat de aanvallende middenvelder moeite heeft met de regelmaat van drie wedstrijden per week. “Voor Götze als sieraad van het voetbal heeft iedereen groot respect en bewondering”, aldus Driessen. Hij noemt Götze kwalitatief veruit de beste speler in de selectie van PSV, maar spreekt tegelijkertijd van een ‘speler met een vlekje’.

“Daarom speelt hij nu bij PSV en kunnen we in Nederland van hem genieten. Waarvoor dank”, vervolgt Driessen. “Ambitieloos is misschien te hard geoordeeld, maar Mario Götze is niet meer de absolute top. Nederland, Eredivisie en Europa League zijn tegenwoordig van zijn niveau. Niets mis mee. Stop borstklopperij, wees eerlijk in plaats van het mooier voor te stellen dan het in werkelijkheid is.”