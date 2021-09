Feyenoord nog altijd zonder Nelson: ‘Het is best moeilijk uit te leggen’

Vrijdag, 17 september 2021 om 15:13 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:20

Feyenoord moet het zondag in de topper tegen PSV stellen zonder Reiss Nelson. De van Arsenal gehuurde vleugelspits is nog altijd niet wedstrijdfit, zo legt Arne Slot uit op de persconferentie. De trainer van Feyenoord vertelt verder dat Jens Toornstra een twijfelgeval is voor het duel in Eindhoven. "Jens heeft een beetje last van zijn bovenbeen. We zullen morgen kijken hoe dat uitpakt", aldus Slot. "Maar ik verwacht dat hij morgen gewoon traint en zondag ook gewoon speelt."

Nelson kwam nog geen minuut in actie voor Feyenoord en zal langer moeten wachten op zijn debuut. "Het is best moeilijk uit te leggen", zegt Slot op de vraag wat er met de Engelse aanvaller aan de hand is. "Ik heb vanochtend aan de medische staf gevraagd of dat makkelijk kan, maar dat schijnt niet makkelijk te zijn. Het komt erop neer dat hij conditioneel echt wel goed is, maar dat is wat anders dan dat je gewend bent om wedstrijden te spelen en een bepaalde soort trainingen te ondergaan."

Dat heeft mede te maken met de rol van Nelson bij Arsenal. "Daar was hij onderdeel van de selectie, maar daar deden ze veel elf-tegen-elf en behoorde hij tot het team dat de tegenstander moest nabootsen. Dan moet je een beetje lopen zoals de trainer wil dat je loopt", legt Slot uit. "Hij heeft geen wedstrijden gespeeld. De intensiteit van onze oefenvormen gebeurde daar misschien ook wel, maar daar was hij dan niet bij."

Slot krijgt verder de vraag of hij vindt dat PSV 'vollgasfussball' speelt, waar Roger Schmidt om bekendstaat. "Als ik naar dit seizoen kijk, kan ik me volledig in die bewoordingen vinden", aldus de trainer van Feyenoord. "Ze jagen de tegenstander over het hele veld af. Ze hebben in het algemeen daarmee ook veel de bal, en als ze hem niet hebben zetten ze enorm hoog druk. Er was wel één uitzondering: dat was vorige week in Alkmaar, want toen heb ik AZ uitstekend onder de druk uit zien voetballen. Dan is het wel een team dat het in die wedstrijd voor elkaar kreeg om helemaal geen kansen weg te geven. Ik ben zeker onder de indruk van PSV dit seizoen."