‘Ajax wil gebruik maken van naderende transfervrije status bij Arsenal’

Ajax houdt de situatie van Amario Cozier-Duberry bij Arsenal nauwlettend in de gaten, zo meldt The Evening Standard dinsdag. De achttienjarige buitenspeler loopt komende zomer uit zijn contract in het Emirates Stadium. Arsenal hoopt de geboren Londenaar nog te behouden, maar er zijn meerdere kapers op de kust voor zijn diensten.

Naast Ajax zouden ook Anderlecht, Borussia Dortmund en Newcastle United geïnteresseerd zijn in Cozier-Duberry, die volgens Transfermarkt reeds 2 miljoen euro waard is. De Engelse jeugdinternational speelde nog geen officiële wedstrijd in de hoofdmacht van Arsenal, maar reisde afgelopen zomer wel met the Gunners af naar de Verenigde Staten voor het trainingskamp.

Cozier-Duberry speelt al sinds 2010 in de jeugdopleiding van Arsenal en staat te boek als een groot talent. De linksbenige rechtsbuiten werd door jeugdtrainer Jack Wilshere al eens vergeleken met Bukayo Saka, die furore maakt namens Arsenal in de Premier League. Cozier-Duberry kan ook als aanvallende middenvelder en linksbuiten uit de voeten.

Arsenal ziet nog altijd toekomst in Cozier-Duberry, maar slaagt er niet in zijn contract te verlengen. Zodoende begint het er steeds meer op te lijken dat de jonge Engelsman zijn carrière elders vervolgt. De Londense krant meldt niet hoe concreet Ajax momenteel is. Ook is niet duidelijk of de Amsterdammers nog deze transferperiode willen toeslaan.

Dit seizoen speelt Cozier-Duberry zijn wedstrijden voornamelijk in de Premier League 2. In acht wedstrijden namens het beloftenelftal was de vleugelflitser goed voor vijf doelpunten en twee assists. Ook speelde Cozier-Duberry vier wedstrijden namens Arsenal in de Youth League, waarin hij goed was voor twee doelpunten.

Begin november lonkte een Champions League-debuut voor Cozier-Duberry, die op de bank zat bij Arsenal tijdens het thuisduel met Sevilla (2-0 winst). Manager Mikel Arteta bracht de tiener uiteindelijk niet binnen de lijnen.

Bij Arsenal is de concurrentie voorin op de flanken hevig. Op de rechtsbuitenpositie moet Cozier-Duberry meerdere spelers voor zich dulden. Saka, Reiss Nelson en Marquinhos lijken allen een streepje voor te hebben. Voor de linkerflank heeft Arsenal onder meer Gabriel Martinelli en Leandro Trossard onder contract staan.

