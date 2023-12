Terugkeer naar Feyenoord wordt lastig: ‘Heb net een nieuw contract getekend’

Feyenoord hoeft in de zoektocht naar een nieuwe vleugelaanvaller niet aan te kloppen bij Reiss Nelson. De 24-jarige rechtsbuiten speelde in het seizoen op 2021/22 op huurbasis in De Kuip, maar zit naar eigen zeggen op zijn plek bij Arsenal.

Slot heeft dit seizoen met Igor Paixão, Luka Ivanusec, de zeventienjarige Leo Sauer, Calvin Stengs, Alireza Jahanbakhsh en Yankuba Minteh de beschikking over zes verschillende buitenspelers.

De trainer van Feyenoord benadrukte echter al meerdere malen niet tevreden te zijn over het niveau dat zijn flankspelers weten te halen. Slot is zoekende en experimenteerde de afgelopen weken veelvuldig.

Minteh neemt na de winterstop deel aan de Afrika Cup, terwijl Slot in het begin van 2024 eveneens Ayase Ueda en Jahanbakhsh moet missen vanwege de Azië Cup. De oefenmeester hoopt dan ook dat Feyenoord deze winter de transfermarkt opgaat om zich tijdelijk te versterken met één of twee nieuwe aanvallers.

Een optie die in ieder geval afvalt is ex-Feyenoorder Nelson. De Engelsman vertelde dinsdagavond na afloop van de Champions League-wedstrijd tegen PSV (1-1) geen interesse te hebben in een tijdelijke terugkeer.

"Ik heb ze een paar jaar geleden geholpen. Het was een geweldige tijd en ik heb mezelf goed kunnen ontwikkelen, maar ik heb net een nieuw contract bij Arsenal getekend.”

Nelson beschikt bij Arsenal nog over een verbintenis tot medio 2027. De rechtsbuiten maakte afgelopen seizoen geregeld minuten bij the Gunners, maar moet het deze jaargang doen met slechts 472 speelminuten, verspreid over 14 wedstrijden. Tijdens zijn eerdere uitleenbeurt aan Feyenoord kwam hij tot 32 optredens, waarin hij goed was voor 4 goals en 7 assists.

