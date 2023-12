PSV eindigt Champions League-groepsfase met knap gelijkspel tegen Arsenal

PSV heeft de groepsfase van de Champions League dinsdagavond afgesloten met een gelijkspel. De ploeg van trainer Peter Bosz kwam in eigen huis niet verder dan 1-1 tegen Arsenal. Yorbe Vertessen maakte de openingstreffer van Eddie Nketiah ongedaan. Voor beide spelers was het hun eerste treffer in de Champions League.

Beide ploegen waren al verzekerd van de volgende ronde en dus werd er flink gerouleerd in de basisopstellingen. Zo waren er bij PSV basisplaatsen voor onder meer Mauro Júnior, Ricardo Pepi en Armando Obispo. Laatstgenoemde kwam dit seizoen nog geen minuut in actie in een officiële wedstrijd.

Ook Mikel Arteta trad aan met een veredeld B-elftal. Doelman Aaron Ramsdale maakte zijn Champions League-debuut en ook Cedrid, Mohamed Elneny en voormalig Feyenoord-huurling Reiss Nelson verschenen aan de aftrap.

Voor PSV viel er niet meer eer te behalen dan een mooi bedrag dat clubs standaard opstrijken bij een overwinning in de Champions League: 2,8 miljoen. Bosz wilde vooral zien dat zijn ploeg had geleerd van de oorwassing in Londen eerder dit seizoen, toen er kansloos met 4-0 werd verloren.

PSV speelde een prima eerste helft en kreeg voldoende kansen om te scoren, maar slaagde daar niet in. De grootste kans was voor Ricardo Pepi, die zijn inzet voor een leeg doel gekeerd zag worden door Gabriel. Ook Johan Bakayoko was ongelukkig in de afronding. De buitenspeler schoot rakelings naast.

Arsenal bleek een stuk effectiever. Nadat Elneny na een half uur spelen de buitenkant van de paal had geraakt, was Nketiah wel trefzeker. De aanvaller werd bediend door Nelson en schoot met links raak via de binnenkant van de paal: 0-1. Walter Benítez stond aan de grond genageld.

Het duurde niet lang in de tweede helft voordat PSV de stand gelijk trok. Na een mooie aanval kwam de bal via Malik Tillman en Pepi bij Vertessen terecht, die net als Nketiah via de binnenkant van de paal scoorde: 1-1. Voor de Belg betekende het zijn eerste doelpunt op het hoogste Europese clubtoneel.

Arteta bracht na ruim een uur spelen Martin Ødegaard en Declan Rice binnen de lijnen en zag toe hoe zijn ploeg het initiatief in handen nam in het laatste kwart van de wedstrijd. Gabriel leek de winnende tegen de touwen te koppen nadat Benítez mistastte, maar de verdediger stond in buitenspelpositie en zag zijn goal worden afgekeurd.

Ook PSV kreeg nog een goede mogelijkheid om het duel naar zich toe te trekken. Invaller Guus Til genoot in de absolute slotfase een vrije doortocht richting het doel van Ramsdale, maar hinkte op twee gedachten en schoot uiteindelijk ruim voorlangs. Het laatste wapenfeit van de wedstrijd, een schot van dichtbij van Trossard, werd onschadelijk gemaakt door Benítez.

