Reiss Nelson scoort dankzij fout voormalig PSV'er en bezorgt Arsenal zege

Woensdag, 27 september 2023 om 22:49 • Sam Vreeswijk

Arsenal heeft zich woensdagavond weten te plaatsen voor de achtste finales van de EFL Cup. Op bezoek bij Brentford was de ploeg van manager Mikel Arteta met 0-1 te sterk. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gemaakt door voormalig Feyenoorder Reiss Nelson. De loting voor de vierde ronde vindt later op woensdagavond plaats.

Arsenal trad aan met liefst acht andere spelers dan afgelopen weekend, toen het met 2-2 gelijkspeelde tegen Tottenham Hotspur. Onder meer Martin Ødegaard, Gabriel Jesus en Oleksandr Zinchenko startten op de bank, waardoor talenten als Charles Sagoe Jr, Emile Smith Rowe en Nelson de kans kregen om het vanaf de eerste minuut te laten zien. Brentford startte met Mark Flekken onder de lat en voormalig PSV’er Mathias Jørgensen in de verdediging.

De bezoekers kwamen al na acht minuten op voorsprong. Jørgensen leverde de bal zomaar in bij Eddie Nketiah. De spits vond Nelson, die beheerst afrondde. Na ruim een uur waren the Gunners dicht bij een verdubbeling van de score, maar Flekken kon redding brengen op een poging van Smith Rowe. Enkele minuten later was Brentford aan de andere kant van het veld juist dicht bij de gelijkmaker, toen Yoane Wissa in kansrijke positie naast schoot.

Halverwege de tweede helft kregen beide ploegen de kans op een goal. Eerst raakte Wissa met een laag schot de paal, enkele minuten later krulde Nelson de bal net naast. Brentford zette aan in de slotfase en zag hoe een treffer werd afgekeurd wegens buitenspel en hoe een poging van Frank Onyeka werd gekeerd door Aaron Ramsdale. Arsenal trok de zege echter over de streep, mede dankzij een uitstekend blok van Jakub Kiwior bij een poging van Keane Lewis-Potter vlak voor tijd.