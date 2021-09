Bayern München start koude oorlog: ‘Barcelona is eigenlijk failliet’

Dinsdag, 14 september 2021 om 08:29 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:31

Uli Hoeness heeft het vuurtje opgestookt in aanloop naar de ontmoeting tussen Barcelona en Bayern München, dinsdagavond in de groepsfase van de Champions League. Volgens de erevoorzitter van der Rekordmeister was de Catalaanse grootmacht gezien de enorme schuldenlast al lang en breed failliet geweest. Barcelona maakte vorig jaar bekend dat er een schuld is van maar liefst 1,35 miljard euro, veroorzaakt door de coronacrisis en slecht beleid.

"Barcelona is eigenlijk failliet", concludeert Hoeness in een radio-interview met Bayern1. "Als Barcelona een Duitse club zou zijn, dan was de zaak allang voor de rechter gekomen." De tijden dat de tegenstander van dinsdagavond als voorbeeld diende voor Bayern zijn echt voorbij, zo benadrukt de oud-voorzitter. "De club dient niet langer als rolmodel voor ons. David Alaba zei ooit tegen mij: 'Het is een droom om ooit voor Barcelona te kunnen spelen'. Ik zei toen gelijk: 'Wil je in onderhandeling met de voorzitter of de curator?' Alaba ruilde Bayern deze zomer overigens in voor Real Madrid.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Laporta slaat terug naar Bartomeu: ‘Onze schuld bedraagt 1,35 miljard euro’

De voorzitter van Barcelona onthulde vorige maand de enorme schuldenlast. Lees artikel

In de optiek van Hoeness had het bestuur van Barcelona veel meer aandacht moeten schenken aan een gedegen bezuinigingsoperatie. Het vertrek van Lionel Messi en Antoine Griezmann is volgens hem niet voldoende geweest. "Laat duidelijk zijn dat ik vind dat clubs altijd de grenzen moeten opzoeken. Maar als het op financieel gebied niet mogelijk is, dan moet je ook gewoon kunnen zeggen: 'Nee, dit gaan we niet doen'. Dan win je maar een keer niet de Champions League", aldus Hoeness.

Barcelona liet Neymar in 2017 voor een recordbedrag van 222 miljoen euro vertrekken naar Paris Saint-Germain. In de afgelopen jaren echter is er veel geld uitgegeven aan het aantrekken van spelers. Zo werd onder meer 120 miljoen euro uitgegeven voor de komst van Griezmann, terwijl ook Philippe Coutinho (135 miljoen euro) en Ousmane Dembélé (135 miljoen euro) zeer dure aankopen waren. Daarnaast was er een zeer dure salarishuishouding in het Camp Nou. Mede hierdoor is in overleg besloten om het salaris van onder meer Gerard Piqué en Sergio Busquets tijdelijk te verlagen.

Volgens Hoeness zouden veel meer clubs zich moeten spiegelen aan Bayern wat betreft het financiële gedeelte. "Maar het is natuurlijk wel een stuk zwaarder geworden door de coronapandemie. Afgelopen seizoen, toen we geen toeschouwers mochten binnenlaten, verloren we tachtig tot honderd miljoen euro. Hierdoor is ons eigen vermogen verdampt. Het is niet helemaal verdwenen, maar het moet ook weer niet te lang zo doorgaan allemaal. "