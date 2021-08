Laporta slaat terug naar Bartomeu: ‘Onze schuld bedraagt 1,35 miljard euro’

Maandag, 16 augustus 2021

Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft maandagmiddag tijdens een persconferentie uitleg gegeven over de financiële situatie van de club. Tegenover de aanwezige media benadrukte Laporta dat het vorige bestuur er onder Josep Maria Bartomeu een ‘enorme puinhoop’ van heeft gemaakt. “Op dit moment bedraagt de schuld van Barça liefst 1,35 miljard euro”, bevestigde Laporta.

“Ja, echt waar, zo erg en zorgwekkend is de situatie van deze club. De financiële situatie is dramatisch", aldus Laporta maandagmiddag. De voorzitter liet weten dat de club een negatieve waarde vertegenwoordigt van liefst 451 miljoen euro. “Het eerste dat we deden toen we aan de slag gingen, was een lening van tachtig miljoen euro afsluiten. Anders konden we de salarissen niet eens meer betalen. En op dat moment had de club vijftig procent van de inkomsten uit tv-rechten in voren uitbetaald gekregen.”

De zorgwekkende cijfers zijn volgens Laporta te wijten aan financieel wanbeleid onder Bartomeu, die vorige week op zijn beurt in een open brief uiterst kritisch was op het beleid van Laporta. De in oktober vertrokken president van Barcelona wordt al lange tijd publiekelijk bekritiseerd door zijn opvolger Laporta en heeft daar schoon genoeg van. Bartomeu beweerde in de open brief voldoende plannen te hebben gehad om Barcelona er bovenop te helpen in de coronacrisis, maar dat Laporta daar simpelweg geen gebruik van heeft gemaakt.

Bartomeu: ‘Waarom heeft Barça 16,5 miljoen weggegeven aan Neymar?’

Maandag ging Laporta in op de brief van Bartomeu. “Ik heb het gelezen en het zijn allemaal leugens. Niemand kan aan zijn verantwoordelijkheden ontsnappen. Wat zij hebben gedaan is een totale oplichting van alle socio’s van deze club", aldus Laporta tijdens de persconferentie. “Het vorige bestuur negeerde gewoon financiële controles. Net als in Barçagate werden andere facturen ‘opgesplitst’ om te voorkomen dat ze door het toezicht moesten lopen zoals het had moeten zijn. Ook bij de plannen voor de reconstructie van het Camp Nou is dat gebeurd. Ze blijven maar liegen en ontkennen. Ik kan er niet meer tegen, dus ik moest reageren op de valse aantijgingen van vorige week.”

Laporta neemt het de vorige clubleiding kwalijk dat er enorme salarissen aan spelers zijn beloofd. “Het sloeg nergens op wat ze deden. Er werd alleen gekeken naar de korte termijn. Ze namen enorme risico's voor deze club, alleen zodat ze zelf snel succes konden behalen. Maar zelfs met al die risico's is ze dat niet gelukt. Het kon helemaal niet, ze geven veel meer uit dan er binnenkwam, zelfs al voor corona.” Laporta onthulde dat de kosten in de sportbegroting 617 miljoen euro bedroegen. “Dat is 25 tot 30 procent meer dan de kosten die onze concurrenten maken. De salariskosten vormden in totaal 103 procent van het totale inkomen van de club.”

"Het spijt me dat ik jullie om de oren blijf slaan met al deze details en cijfers, maar het is nodig om duidelijk te maken wat voor puinhoop er hier van gemaakt is. Het is nu aan ons de taak om die enorme puinhoop op te ruimen en te bouwen aan een gezonde en stabiele toekomst voor deze club. We willen volgend jaar nog steeds beginnen met de verbouwing van Camp Nou, maar al die plannen zullen we opnieuw moeten berekenen. Het vorige bestuur dacht ook het Estadi Johan Cruyff voor 4 miljoen euro te kunnen bouwen. Dat heeft meer dan 25 miljoen euro gekost", aldus Laporta.

Volgens Laporta was de staat van het Camp Nou niet goed. Reparatiewerkzaamheden aan het Camp Nou waren hard nodig. “Als we dat niet zouden doen, dan waren mensen in het stadion in gevaar geweest. Het vorige bestuur liet Camp Nou open terwijl er gevaar was, ze wisten van de risico’s”, zei Laporta. De problemen zijn inmiddels opgelost. “De kosten van die werkzaamheden bedroegen 1,8 miljoen euro. Doordat we zo snel gehandeld hebben, kon het publiek zondag gelukkig weer naar het Camp Nou komen.” De aanwezige supporters zagen het team van Ronald Koeman zondag met 4-2 winnen van Real Sociedad.