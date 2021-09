Laporta vernietigend na claim over Messi: ‘Zieke obsessie met Barça’

Maandag, 13 september 2021 om 08:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:32

Javier Tebas heeft enkele stevige uitspraken gedaan over het vertrek van Lionel Messi bij Barcelona. In de optiek van de voorzitter van LaLiga heeft het afscheid van de Argentijnse aanvaller niets te maken met financiële redenen. Messi had bij Barcelona kunnen blijven als voorzitter Joan Laporta akkoord was gegaan met de deal met investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, zo oordeelt Tebas.

De kapitaalinjectie van 2,7 miljard euro was volgens Barcelona en Real Madrid niet voldoende besproken met de clubs, die de televisierechten in handen hebben. Daarnaast was er onvrede over de contractduur van maar liefst vijftig jaar. "Het vertrek van Messi is pijnlijk omdat ik hem beschouw als de beste speler ooit", laat Tebas optekenen in een uitgebreid interview met Sport. "Hij verdiende het niet om op deze manier te vertrekken. En dat is niet alleen jammer voor Barcelona, maar voor de hele competitie."

Volgens Tebas had het vertrek van Messi richting Paris Saint-Germain voorkomen kunnen worden. "Ja. Daar heb ik het hoogstpersoonlijk met Laporta over gehad in een telefoongesprek. En ook met zijn bestuur. Ze zochten naar oplossingen. Of de financiën er mee te maken hadden of dat er een andere reden was, dat kan ik niet goed inschatten. De cijfers van volgend jaar zullen uitwijzen of Barcelona Messi had kunnen behouden of niet. Ik heb respect voor de beslissingen van de club, maar het is wel belangrijk om altijd de waarheid te vertellen. Het was geen financiële beslissing, dat weet ik zeker."

"Als Laporta handen had geschud met Messi en tot een akkoord was gekomen, dan is dat omdat hij een maand lang achter de deal met CVC stond. Het was zelfs langer dan een maand. Daarom was hij ook optimistisch over het aanblijven van Messi. Hij belde mij zelfs twee keer op om het akkoord met CVC te bespoedigen, omdat Messi zenuwachtig begon te worden", aldus Tebas, die van Barcelona-fans de schuld kreeg van het vertrek van de sterspeler. "Daar kon ik wel mee leven, al heb ik via Twitter laten weten dat de waarheid anders lag. Wekenlang was Barcelona gelukkig met de deal, maar in de laatste 72 uur veranderde alles. Ik denk dat Ferran Reverter (CEO van Barcelona, red.) invloed hierop heeft gehad en ik denk ook dat het te maken heeft gehad met de Super League."

Laporta is niet blij met het interview van Tebas in Sport en noemt de uitspraken zelfs ongepast. "Zeker ook omdat het hier gaat om de voorzitter van LaLiga", aldus de verontwaardigde preses van de Catalaanse grootmacht. "In plaats van het creëren van harmonie en begrip is Tebas uit op confrontatie en conflicten. Hij heeft een zieke obsessie met Barcelona in de zin dat hij de club en zijn waarden wil beschadigen. Maar wij supporters van Barcelona weten dat al langer. Dat Messi niet bij Barcelona is gebleven is voornamelijk zijn schuld. De trots van deze man en zijn regels op het gebied van fair play hebben daarmee te maken. Tebas wil altijd de hoofdrolspeler zijn. In andere competities werd veel flexibeler omgegaan met Financial Fair Play en daar zijn de beste spelers dan ook niet vertrokken", concludeert de teleurgestelde Laporta.

Het lijkt voorlopig niet meer goed te komen tussen Laporta en Tebas. "We staan simpelweg niet toe dat Tebas Barcelona nog meer pijn zal doen. We verlenen geen medewerking aan de persoonlijke projecten van de heer Tebas, die de belangen van Barcelona alleen maar wil gebruiken om meer geld voor zichzelf te verdienen en die onze televisierechten voor de komende vijftig jaar wil afnemen", zo besluit Laporta zijn relaas.