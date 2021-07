Alleen Javier Tebas houdt nieuw contract van Lionel Messi nog tegen

Vrijdag, 2 juli 2021 om 07:23 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:27

Barcelona hoopt vrijdag een van de voornaamste obstakels voor een nieuwe overeenkomst met Lionel Messi weg te nemen. Voorzitter Joan Laporta gaat in gesprek met Javier Tebas, voorzitter van LaLiga. Het beoogde nieuwe contract voor de clubtopscorer aller tijden past niet in de eisen van La Liga over de balans tussen inkomsten en uitgaven en Tebas was de voorbije weken niet te vermurwen. Laporta hoopt vrijdag op zijn fiat.

Barcelona wil Messi nog twee seizoenen als speler aan zich binden en zijn salaris over naar verluidt vijf seizoenen verspreiden, zo meldt Sport vrijdag. In de drie laatste seizoenen blijft de Argentijn als ambassadeur aan de club verbonden, al dan niet in combinatie met mogelijk een avontuur in de Major League Soccer. Een dergelijk voorstel zien LaLiga en Tebas niet zitten. “We hopen dat Messi langer in de competitie actief blijft, maar als hij blijft, zal Barcelona links- of rechtsom moeten snijden”, zei Tebas recent.

“Dat zijn de regels en die gaan we niet veranderen. En we gaan ook geen ad hoc-maatregelen nemen omdat het Messi is”, stelde de bestuurder resoluut. Afgezien daarvan is het ook onduidelijk of een dergelijke constructie in fiscaal opzicht aan de regels voldoet. De coronacrisis heeft er flink ingehakt bij Barcelona. De club liep vorig seizoen liefst driehonderd miljoen euro aan inkomsten mis en zag zich in de voorbije voetbaljaargang al genoodzaakt om enkele grootverdieners uit te zwaaien.

In het seizoen 2019/20 had Barcelona 671,4 miljoen euro aan salariskosten. De club moet ervoor zorgen dat dit voor komend seizoen met tweehonderd miljoen euro daalt, al strookt dat niet met de zware opgave om Messi nog langer op de loonlijst te kunnen zetten. Laporta hoopt vrijdag een oplossing te vinden voor het ingestelde salarisplafond in relatie tot de inkomsten. De jaarcijfers van het afgelopen seizoen zijn nog niet bekend, maar Barcelona speelde zijn thuiswedstrijden uitsluitend in een leeg Camp Nou.

Laporta heeft er toch vertrouwen in dat Messi ook komend seizoen in het shirt van Barcelona speelt. “We liggen helemaal op koers”, benadrukte de voorzitter donderdag. “Er zijn al veel versies van de contracten over en weer gegaan. Ik zou je willen vertellen dat Leo blijft, maar op dit moment kan ik dat niet. We zijn bezig met het vinden van de beste oplossing voor beide partijen. Het heeft echt alles te maken met de Financial Fair Play-regels.”