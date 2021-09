‘Onana is nu de gebeten hond bij Ajax, en dat is niet terecht’

Vrijdag, 10 september 2021 om 23:29 • Laatste update: 23:58

Mike Verweij vindt het niet terecht dat André Onana momenteel de gebeten hond is bij Ajax. Volgens de Ajax-watcher van De Telegraaf hebben de Amsterdammers getreuzeld toen de 25-jarige doelman twee jaar geleden zijn contract wilde verlengen. Verweij zegt in Kick-Off, de voetbalpodcast van De Telegraaf, dat Ajax in de behandeling van Onana niet te veel moet vasthouden aan zijn principes.

“Onana heeft twee jaar geleden al aangegeven dat hij zijn contract wilde verlengen. Ja, dat kwam wel. Hij is nu de gebeten hond bij Ajax, en dat is niet terecht”, zo begint Verweij. “Nu is hij nog de gebeten hond, maar vanaf 4 november wordt hij ineens in de armen gesloten en dan krijg je een charmeoffensief van de kant van Onana en Ajax”, zo haakt collega Valentijn Driessen in. “Zo werkt het uiteindelijk, want iedereen ziet wel dat Onana een keeper van buitencategorie is en waarom zou je alleen vanwege je zogenaamde principes de club, de ploeg en de trainer hem onthouden?”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“Hij staat bij jou onder contract, jij betaalt hem. Dus dan speelt hij gewoon. In de tussentijd kun je kijken naar een goede vervanger. Want ja, Stekelenburg en Pasveer zijn niet de vervanger voor hem. Met Gorter moet je het maar afwachten. Ze durfden het wel aan om Onana onder de lat te zetten toen Cillessen wegging, maar ze durven dat nu nog niet aan met Gorter”, gaat Driessen verder. Presentator Pim Sedee werpt op dat er momenteel bij Ajax hele andere geluiden klinken over Jay Gorter dan eerder over de inmiddels naar Brighton & Hove Albion vertrokken Kjell Scherpen.

“Gorter is een veel betere keeper”, reageert Verweij. “Hij is een enorme stuiterbal, dus hij zal zich nog moeten bewijzen. Of hij uiteindelijk stabiel genoeg is... Het is een jonge jongen, maar het staat buiten kijf dat hij veel talent heeft. Er zijn veel supporters die vinden dat hij nu al in Ajax 1 moet staan. Maar als je je oor een beetje te luisteren legt bij Ajax, is dat nog veel en veel te vroeg.” Verweij denkt dat Ajax er goed aan doet om toenadering te zoeken tot Onana.

“Principes zijn goed en Onana heeft gedurende zijn dopingschorsing zijn salaris doorbetaald gekregen, dus het zorgt voor scheve gezichten dat hij nu zijn contract niet wil verlengen. Maar je moet oppassen dat principes niet ten koste van de club gaan”, stelt Verweij. “Als jij hem wel laat bijtekenen met een clausule, waardoor hij nog een jaar blijft en je hem met goed fatsoen na november kan opstellen... Dan moet je dat doen. Ajax is al heel veel geld misgelopen. Neres is gebleven, die was in 2019 47 miljoen waard. Op Edson Álvarez werd meer dan 20 miljoen geboden, de waarde van Tagliafico werd ingeschat op 25 miljoen. Dat is hij ook allang niet meer waard. Onana werd in zijn toptijd geschat op 30 miljoen. Tel dat eens op, dan heb je het over 100 miljoen dat door het putje gaat.”