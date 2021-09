‘Ik denk dat Devyne Rensch nu al een stap verder is dan Sergiño Dest’

Donderdag, 9 september 2021 om 06:52 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 10:21

Devyne Rensch maakt een stormachtige ontwikkeling door. De achttienjarige verdediger debuteerde nog geen jaar geleden in de hoofdmacht van Ajax en mag zich ook Oranje-international noemen. Zijn vuurdoop in het WK-kwalificatieduel met Turkije (6-1) luisterde hij woensdag op met een assist op Donyell Malen, die het zesde Oranje-doelpunt voor zijn rekening nam. Rensch zit volgens Peter van der Horst nog maar op ‘zestig procent van zijn kunnen’.

Van der Horst trainde Rensch jarenlang bij amateurclub VV Unicum en voorziet een mooie toekomst voor de kersverse Oranje-international, die 31 duels voor Ajax heeft gespeeld. “Ik begrijp dat mensen zich afvragen of het allemaal niet te hard gaat. Ik vind dat niet. Sterker, ik ben van mening dat hij nog maar op zestig procent van zijn kunnen zit. Er zit nog zoveel potentie in”, verzekert de oud-voetballer aan de Stentor.

Barcelona is de club waar Rensch van droomt. “Die droom heeft elk jochie. Het verschil met Devyne is: voor hem is het wellicht haalbaar. Nu speelt Sergiño Dest daar. Maar laten we eerlijk zijn: daar hoeft Devyne niet onder voor te doen. Ik denk dat hij nu al een stap verder is”, zo verzekert Van der Horst.

Rensch moest zes jaar geleden bijna stoppen met voetballen vanwege groeipijnen in zijn hak. Een fysiotherapeut paste shocktherapie toe waardoor de doorbloeding in zijn rechterbeen verbeterde en de tiener zich kon terugknokken. Dat deed hij zo goed dat hij, toen nog als aanvaller, in no-time bij Jeugdplan Nederland speelde. “Daar viel Devyne, een exceptioneel talent, direct op", vervolgt Van der Horst in het regionale dagblad. "Niet alleen voetballend gezien. Ook door zijn motoriek en manier van lopen. Net een antilope. Ik vergelijk hem niet voor niets met Frank Rijkaard.”

“Verder was hij slim, rustig en ontzettend snel. En hij heeft een goede techniek en is tweebenig.” Rensch had de clubs voor het uitkiezen en liep ook stage bij PSV. Dat was geen onverdeeld succes. “Ze vonden hem niet goed genoeg voor een plek in de jeugdopleiding.” Hij kreeg in 2016 een kans in de jeugd bij Ajax en ontving vier jaar later de Abdelhak Nouri-trofee, als grootste Ajax-talent van het jaar.