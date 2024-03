Ajax accepteert schikkingsvoorstel KNVB: Devyne Rensch meerdere duels geschorst

Ajax heeft het schikkingsvoorstel van de KNVB voor een schorsing van Devyne Rensch geaccepteerd, zo laat de club weten via de officiële kanalen. De 21-jarige back van de Amsterdammers kreeg een rode kaart in het thuisduel met FC Utrecht (2-0) en is voor drie wedstrijden geschorst, waarvan één voorwaardelijk.

De rechtsback annex centrumverdediger stampte zondagmiddag in de laatste tien minuten van de wedstrijd hard op de enkel van FC Utrecht-aanvaller Sam Lammers en kreeg van arbiter Sander van der Eijk aanvankelijk geel. Na tussenkomst van de VAR werd de kaart naar de rode kleur veranderd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Rensch mist door de schorsing in ieder geval het thuisduel met Fortuna Sittard van aankomende zondag en het uitduel op Het Kasteel bij Sparta Rotterdam. De verdediger is wel gewoon inzetbaar voor het treffen tegen Aston Villa op donderdagavond. Dan speelt Ajax de heenwedstrijd in de achtste finale van de Conference League tegen de nummer vier van de Premier League.

John van ’t Schip kan dus gaan puzzelen om de absentie van Rensch op te vangen in de Eredivisie. In de wedstrijd tegen FC Utrecht kwam de rechtspoot uit als één van de drie centrale verdedigers, maar hij heeft de meeste wedstrijden bij Ajax op de rechtsbackpositie ingevuld. Daar lijkt voorlopig Tristan Gooijer te blijven staan, zeker nadat Anton Gaaei nog verder in de pikorde is gedaald na diens optreden tegen AZ (2-0 verlies) van ruim een week geleden.

In het centrum maakte Ahmetcan Kaplan tegen FC Utrecht veel indruk. Josip Sutalo was niet van de partij tegen de Domstedelingen wegens de blessure die hij opliep op het trainingsveld van de Amsterdammers.

Rensch pakte tegen FC Utrecht zijn tweede rode kaart in het eerste elftal van Ajax. Vorig seizoen pakte de in Lelystad geboren verdediger rood in de thuiswedstrijd tegen FC Twente (0-0).

Rensch trad begin dit seizoen toe in de befaamde ‘Club van 100’ van Ajax. De verdediger maakte zijn debuut voor de Amsterdammers in het seizoen 2020/21 op de Oude Meerdijk tegen FC Emmen (0-5). Sindsdien kwam Rensch acht keer op het scorebord en noteerde hij zeven assists.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties