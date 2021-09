Memphis Depay toont zich zeer zelfkritisch op jubelavond

Memphis Depay heeft zich na afloop van het gewonnen WK-kwalificatieduel met Turkije (6-1) kritisch uitgelaten over zijn eigen spel. De spits was goed voor een hattrick en verzorgde bovendien een assist, maar toch ziet de aanvaller nog voldoende ruimte voor verbetering. Tegelijkertijd zijn de analisten, Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart, in de studio van de NOS laaiend enthousiast over het optreden van Depay.

“We begonnen fantastisch en natuurlijk is het een geweldig resultaat met veel doelpunten”, laat Depay weten voor de camera van de NOS in de Johan Cruijff ArenA. “Of er nu een ‘maar’ komt? Zeker. We waren heel slordig, met name ikzelf. Ik denk dat ik de eerste drie ballen inleverde en daar ben ik niet tevreden over. Natuurlijk maakten we het onszelf gemakkelijk door op deze manier te beginnen, waardoor we het ons die slordigheden soms wel konden veroorloven.”

“Natuurlijk moet het niveau af en toe wel beter, en dan praat ik met name over mezelf”, vervolgt Depay zijn kritische noot. “Ik ben ook wel blij met het resultaat, maar ik verwacht gewoon meer van mezelf. Mensen verwachten altijd dat ik zweef en dat alles altijd goed gaat. Dat is niet zo. Natuurlijk ben ik belangrijk voor het team met mijn goals en ik ben dreigend. Dat houd ik, no matter what. Behalve de slordigheden was het een mooie avond en de sfeer in het stadion was echt geweldig”, aldus de goalgetter.

Pierre van Hooijdonk keek in de studio lachend naar het interview met Depay. “Wij hebben weleens kritiek op hem, maar nu zijn we helemaal lovend en komt hij zelf onverwacht met kritiek. Dan denk ik: dit ben jij!”, zegt Van Hooijdonk, doelend op de speelstijl van de spits. “Hij legt zoveel risico in zijn spel. Ik vond dat er vandaag ontzettend veel goed ging. In de tweede helft had hij een paar keer balverlies, maar dat heeft hij elke wedstrijd.”

Rafael van der Vaart heeft eveneens genoten van het spel van de aanvaller en kan ook lachen om diens zelfkritiek. “Het is natuurlijk wel makkelijk om te zeggen als je een hattrick gemaakt hebt. Hij heeft gewoon een geweldige wedstrijd gespeeld en ik geniet altijd van hem. Door hem zijn we zo gevaarlijk voor elke ploeg. Hij ontwikkelt zich waanzinnig. Ik denk dat het voor hem ook goed is dat Lionel Messi weg is bij Barcelona, waardoor hij de man kan zijn.”