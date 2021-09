‘Salah vraagt astronomisch salaris voor nieuw Liverpool-contract’

Zondag, 5 september 2021 om 13:24 • Laatste update: 13:30

Liverpool wil het contract van Mohamed Salah graag openbreken en verlengen. De Egyptische aanvaller heeft echter exorbitante salariseisen. Volgens de Daily Mirror wil hij zijn contract verlengen tegenover een salaris van 500.000 pond per week, omgerekend ongeveer 583.000 euro. Liverpool is niet van plan om te voldoen aan de hoge eisen van de 29-jarige aanvaller.

Liverpool heeft een rustige transferperiode achter de rug. De Engelse topclub telde veertig miljoen euro neer voor Ibrahima Konaté en richtte zich vooral op het verlengen van de contracten van een aantal spelers. Onder meer Virgil van Dijk, Fabinho, Andy Robertson, Jordan Henderson en Alisson Becker konden rekenen op verbeterde contracten. Geen van hen hadden eisen die vergelijkbaar zijn met die van Salah, die naar verluidt in de belangstelling staat van clubs als Real Madrid en Paris Saint-Germain.

Liverpool-manager Jurgen Klopp wil Salah graag langer behouden. Het huidige contract van de aanvaller loopt af in de zomer van 2023. Volgens de berichtgeving verdient Salah momenteel 200.000 pond per week, waarmee hij al een van de grootverdieners uit de selectie is. Liverpool zou bereid zijn om een salarisverhoging uit te delen, maar wil niet voldoen aan de hoge eisen. Mochten beide partijen tot een akkoord willen komen, dan zal Salah water bij de wijn moeten doen.