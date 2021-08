Di Marzio meldt droomtransfer voor Koopmeiners en onthult details

Zaterdag, 28 augustus 2021 om 19:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:48

Teun Koopmeiners gaat de overstap maken naar Atalanta, zo meldt Gianluca Di Marzio zaterdagavond. De transfermarktexpert en journalist van Sky Italia maakt bekend dat AZ akkoord is gegaan met transfersom van veertien miljoen euro plus een doorverkooppercentage van onbekende hoogte. Volgens de berichtgeving gaat de middenvelder zijn handtekening zetten onder vierjarige verbintenis met een optie voor nog een jaar en zal hij een jaarsalaris van 1,5 miljoen euro opstrijken.

Met Koopmeiners heeft trainer Gian Piero Gasperini de gewenste versterking op het middenveld zo goed als binnen. In eerste instantie was Atalanta bereid twaalf miljoen euro te betalen, maar dat werd van tafel geveegd door de Alkmaarders. Het verschil tussen vraag en aanbod was volgens Di Marzio klein genoeg om alsnog tot een overeenkomst te komen. De laatste plooien moeten worden gladgestreken voordat de transfer officieel bevestigd wordt, zo klinkt het.

Het was geen geheim dat Koopmeiners graag de stap naar het buitenland wilde maken. Na de 2-1 zege op Celtic, een overwinning die niet voldoende was voor het bereiken van de groepsfase van de Europa League, insinueerde de captain dat de kans bestaat dat hij spoedig zou gaan tekenen bij Atalanta in de Serie A. “Hopelijk gaat binnenkort de hamer erop”, vertelde hij in de catacomben van het AFAS Stadion aan het Algemeen Dagblad.

Ook de zaakwaarnemer Karel Jansen sprak in de nacht van donderdag op vrijdag al duidelijke taal in De Telegraaf over de aanstaande transfer van Koopmeiners. "Het verschil tussen vraag en aanbod is redelijk marginaal geworden. Teun hoopt nu dat AZ hem deze transfer ook gunt, zoals ze steeds bij elke contractverlenging hebben verzekerd." Koopmeiners doorliep de jeugdopleiding van AZ, alvorens hij in 2017 debuteerde in de A-selectie. In totaal speelde de controleur 153 wedstrijden, waarin hij 43 keer tot scoren kwam en 17 assists verzorgde.