PSV wil Nick Viergever niet transfervrij naar Feyenoord laten gaan

Donderdag, 26 augustus 2021 om 18:20 • Dominic Mostert • Laatste update: 18:47

Feyenoord heeft interesse in Nick Viergever, zo meldt RTV Rijnmond donderdagavond. De verdediger, 32 jaar, zou ondanks een doorlopend contract transfervrij mogen vertrekken bij PSV. Viergever kan na Ronald Koeman en Ruud Geels de derde speler ooit worden die voor zowel Ajax, PSV als Feyenoord heeft gespeeld. Feyenoord wil ook nog een nieuwe, buitenlandse vleugelaanvaller presenteren in de slotweek van de transfermarkt. Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad voegt toe dat PSV wel degelijk een transfersom zal vragen voor Viergever.

Viergever werd door PSV in 2018 transfervrij overgenomen van Ajax. Viergever miste dat eerste seizoen geen competitieduel en speelde ook vrijwel alles in de daaropvolgende jaargang 2019/20. Sinds de komst van Roger Schmidt moet de routinier het echter stellen met een bijrol, omdat de Duitser doorgaans kiest voor Olivier Boscagli. Sinds dit seizoen staat ook Armando Obispo boven Viergever in de pikorde bij PSV. Laatstgenoemde staat op 104 officiële duels voor de Eindhovenaren, waarin hij 3 keer scoorde en 1 assist gaf.

Feyenoord zag deze zomer met Eric Botteghin, Uros Spajic en Sven van Beek drie centrumverdedigers transfervrij vertrekken. De Rotterdammers haalden met Gernot Trauner, die voor één miljoen euro overkwam van LASK, een compagnon voor Marcos Senesi binnen. Viergever zal gezien worden als concurrent voor de twee centrumverdedigers. Feyenoord beschikt met Ramon Hendriks over nog een jonge verdediger centraal achterin. Ook Lutsharel Geertruida, die op de weg terug is van een blessure, zou daar kunnen spelen.