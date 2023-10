KNVB schept duidelijkheid: basisspeler Ajax mist cruciaal duel met FC Utrecht

Dinsdag, 10 oktober 2023 om 08:45 • Wessel Antes • Laatste update: 08:50

Ajax kan op zondag 22 oktober geen beroep doen op Silvano Vos, wanneer de Amsterdammers op bezoek gaan bij FC Utrecht. De achttienjarige controleur, die in de afgelopen maand een basisplaats veroverde bij Ajax, is geschorst voor het duel in de Domstad. Met name gele kaarten die Vos namens Jong Ajax pakte doen de rechtspoot de das om. Utrecht-verdediger Nick Viergever, die tussen 2014 en 2018 voor Ajax speelde, moet het duel eveneens missen wegens een schorsing.

In een artikel op de website laat de KNVB weten dat Vos niet mag spelen tegen Utrecht. “De middenvelder kreeg afgelopen zondag 8 oktober in het thuisduel met AZ (1-2 verlies) zijn vijfde gele kaart en dat betekent automatisch een wedstrijd uitsluiting”, zo valt te lezen. Slechts twee van de vijf kaarten pakte Vos tijdens duels van het eerste elftal van Ajax, tegen AZ en Feyenoord.

Namens Jong Ajax pakte Vos dit seizoen eveneens twee gele kaarten, in de wedstrijden tegen MVV en FC Emmen. Omdat gele kaarten, die geen directe schorsing opleveren, uit de laatste twee speelrondes van het vorige seizoen worden meegenomen naar het nieuwe seizoen moet Vos nu brommen. Vos kreeg in de 37ste speelronde een gele kaart tijdens een duel tussen Jong Ajax en Jong AZ. Daardoor staat zijn ‘seizoenstotaal’ nu op vijf.

Vos was maandagavond onderwerp van gesprek in Rondo op Ziggo Sport. De middenvelder, die in zijn eerste zes wedstrijden namens Ajax veel overtredingen nodig had, kan analist Marco van Basten nog niet bekoren. “Potentie? Nou, dat vind ik niet. Ik heb hem zondag zien lopen... Doet ook niks bijzonders.”

Het jeugdproduct van Ajax moest onlangs ook het Europa League-duel met AEK Athene (1-1) aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing, daar hij in de wedstrijd tegen Olympique Marseille twee keer geel en dus rood ontving. In Griekenland werd Vos vervangen door Benjamin Tahirovic, die voor de wedstrijd tegen hekkensluiter Utrecht wederom een logische vervanger lijkt.

Viergever

De KNVB laat verder weten dat ook Viergever niet zal deelnemen aan de wedstrijd tussen Utrecht en Ajax. “Ook FC Utrecht-verdediger Nick Viergever mist de wedstrijd in de Galgenwaard. Viergever kreeg op vrijdag 6 oktober een rode kaart in de wedstrijd FC Volendam - FC Utrecht vanwege ernstig gemeen spel ten opzichte van een tegenspeler.” Viergever krijgt drie wedstrijden schorsing, waarvan één voorwaardelijk.

De wedstrijd tussen Utrecht en Ajax is cruciaal, daar beide clubs zich in een erbarmelijke situatie bevinden. De thuisploeg zette Michael Silberbauer onlangs op straat, waarna hij werd vervangen door Ron Jans. Bij Ajax roepen steeds meer supporters juist om een vertrek van Maurice Steijn, die in zijn eerste zes competitiewedstrijden met de club slechts vijf punten wist te pakken. Bij een nederlaag in Utrecht kan Ajax, afhankelijk van het resultaat van Volendam tegen RKC Waalwijk, de rode lantaarn overnemen van de Domstedelingen.