Steijn gunt Hlynsson tweede basisplek bij Ajax; Gaaei krijgt kans op revanche

Zondag, 22 oktober 2023 om 10:56 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 11:46

De opstelling van Ajax voor het duel met FC Utrecht is bekend. Steven Berghuis is blijkbaar niet fit genoeg bevonden en start op de bank in Stadion Galgenwaard, evenals Gastón Ávila. Devyne Rensch is niet op tijd fit voor een plek in de wedstrijdselectie. Benjamin Tahirovic vervangt de geschorste Silvano Vos op het middenveld en Kristian Hlynsson start voor de tweede keer in de basis, na eerder al te zijn gestart tegen Fortuna Sittard. Anton Gaaei, die dramatisch speelde onlangs tegen Feyenoord, mag zich opnieuw bewijzen tegenover Maurice Steijn. Het duel begint om 12:15 uur en is te zien op ESPN 2.

Jay Gorter verdedigt het Amsterdamse doel. Gaaei, Josip Sutalo, Jorrel Hato en Borna Sosa vormen de verdediging. Tahirovic en Kenneth Taylor staan op het middenveld achter basisdebutant Hlynsson. Spits Brian Brobbey ziet Carlos Forbs (rechts) en Steven Bergwijn (links) aan zijn zijde staan. Onder meer Berghuis en Jakov Medic, die onlangs tegen AZ nog een basisplaats had, zitten op de bank. De toen uitgevallen Amourricho van Axel Dongen ontbreekt vanwege een blessure.

FC Utrecht kent met drie punten uit zijn eerste acht duels een dramatische start in de Eredivisie. Ook onder Ron Jans loopt het nog niet zoals gehoopt bij de Domstedelingen. In een uitverkocht stadion hoopt Jans tegen Ajax op de ommekeer, zo laat hij weten op de clubwebsite. “We hebben twee weken lang geprobeerd de spelers zoveel mogelijk in scoringsposities te brengen omdat we goals goed kunnen gebruiken.” Utrecht maakte tot op heden vier goals, waarvan er drie vielen in de enige gewonnen wedstrijd tot nu toe tegen Heracles Almelo (1-3). Nick Viergever (geschorst) en Zidane Iqbal (geblesseerd) ontbreken.

De crisis bij Ajax, dat vijf punten uit zes duels heeft verzameld, is zo mogelijk nog groter. Trainer Steijn laat tegenover het clubkanaal van Ajax weten dat de interlandperiode een welkome break was. “We hebben met een kleine groep doorgetraind, want het gros was weg. Ik heb veel wedstrijden van ons, FC Utrecht en van onze internationals bekeken. Daar heb ik mooie dingen gezien en dat is positief.” Steijn houdt rekening met een zware wedstrijd. “Ik verwacht een pittig duel op het scherpst van de snede. Beide teams hebben een overwinning nodig.”

Opstelling FC Utrecht: Barkas; Novoa, Van der Hoorn, Sagnan, Leliendal; Bozdogan, Labyad, Flamingo; Booth, Descotte, Boussaid.

Opstelling Ajax: Gorter; Gaaei, Sutalo, Hato, Sosa; Tahirovic, Hlynsson, Taylor; Forbs, Brobbey, Bergwijn.