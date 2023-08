Perez velt hard oordeel: ‘Het is misplaatste arrogantie, zo goed zijn ze niet’

Zondag, 27 augustus 2023 om 22:20 • Bart DHanis • Laatste update: 22:23

Kenneth Perez en Marciano Vink zijn geschrokken van het niveau van FC Utrecht, zo leggen zij uit in Dit was het Weekend, het voetbalpraatprogramma van ESPN. Utrecht staat na drie spelrondes met nul punten onderaan de Eredivisie en heeft nog geen doelpunt gemaakt. Tot overmaat van ramp gaat ook Tasos Douvikas voor twaalf miljoen euro naar Celta de Vigo vertrekken.

“Het is niet best”, begint Vink zijn betoog. “Ik heb het idee dat een heleboel spelers die daarnaartoe gaan in een soort vacuüm terechtkomen. Het gaat ineens allemaal flets ogen. Waar Marouan Azarkan bij Excelsior, Mats Seuntjens bij RKC en Souffian El Karouani bij NEC nog het verschil konden maken, valt het bij Utrecht nu allemaal in een fletsheid dood.”

Vaste tafelgast Perez denkt dat het vooral te maken heeft met de verwachtingen van Utrecht. “Vorig jaar werden ze zevende en dat is voor Utrecht niet slecht. Maar zij hebben altijd iets van: wij zijn Utrecht en wij moeten echt meedoen om de prijzen. Dat vind ik misplaatste arrogantie, want zo goed zijn ze niet. Dat zit echt fundamenteel verkeerd bij Utrecht.”

Vink denkt op zijn beurt ook dat de Domstedelingen te veel spelers halen die hun beste tijd al gehad hebben. “Als je kijkt naar de vaste kern, Mike van der Hoorn, Nick Viergever, Jens Toornstra, Zakaria Labyad, die hebben hun top al bereikt. Omdat ze die top al hebben gehad, sluit er een bepaalde vorm van gelatenheid in. Als ik Van der Hoorn zie verdedigen denk ik niet: die gaat er alles aan doen om een spits af te stoppen. Dat gaat doorwerken op de rest van een elftal.”