Debutant Ryan Flamingo grote schlemiel bij onmachtig en puntloos FC Utrecht

Zondag, 27 augustus 2023 om 14:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:38

FC Utrecht heeft de dramatische seizoenstart niet weten te doorbreken. Op bezoek bij PEC Zwolle leden de Domstedelingen zondagmiddag de derde Eredivisie-nederlaag op rij: 1-0. Ferdy Druijf bezorgde de Zwollenaren de volle buit vanaf de strafschopstip na een ongelukkige overtreding van debutant Ryan Flamingo. PEC heeft zijn eerste driepunter te pakken, terwijl Utrecht op nul uit drie staat. De ploeg van trainer Michael Silberbauer kwam ook nog niet tot scoren.

Utrecht kon tegen PEC geen beroep meer doen op Anastasios Douvikas. De gedeeld topscorer van het afgelopen Eredivisie-seizoen staat voor een transfer naar Celta de Vigo. De spits gaat de Domstedelingen een recordbedrag opleveren, aangezien Celta bereid is om circa twaalf miljoen euro voor de Grieks international neer te leggen.

Noodweer boven MAC3 Park Stadion. Er is nog niet veel te beleven geweest in de eerste helft. PEC Zwolle voetbalt makkelijker dan FC Utrecht, dat zoekende is zonder Douvikas. Lidberg loopt er in de spits een beetje verloren bij. Ruststand 0-0. pic.twitter.com/fqjwNAiUpv — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) August 27, 2023

Door afwezigheid van Douvikas maakte de Zweed Isac Lidberg zijn basisdebuut, terwijl Sean Klaiber, Zakaria Labyad en Nick Viergever dit seizoen eveneens voor het eerst aan de aftrap verschenen. Bij de thuisploeg kreeg Lennart Czyborra uiteindelijk de voorkeur boven Daijiro Chirino, die te laat was voor de wedstrijdbespreking van de Zwollenaren.

De supporters in het MAC³PARK stadion kregen in het eerste bedrijf niet bepaald waar voor hun geld. Het ontbrak Utrecht aan creativiteit, terwijl PEC in aanvallend opzicht ook geen vuist wist te maken. Een flinke hoosbui vlak voor rust was zodoende het enige wat voor spanning op de tribunes zorgde. In de tweede helft lag de amusementswaarde niet veel hoger. Flamingo, die de in kleedkamer achtergebleven Jens Toornstra verving, moest iets van elan brengen maar groeide bij de bezoekers uit tot de grote schlemiel.

Scheidsrechter Laurens Gerrets legde de bal na tussenkomst van de VAR op de penaltystip nadat Flamingo uitgleed in zijn eigen zestienmetergebied en in zijn val Zico Buurmeester mee naar de grond trok. Druijf, eerder al vanaf elf meter trefzeker tegen FC Twente (3-1 verlies), faalde ook oog in oog met Vasilios Barkas niet: 1-0. Met het inbrengen van Anthony Descotte en Bart Ramselaar voor Labyad en Marouan Azarkan poogde Utrecht nog een punt uit het vuur te slepen. Ook met verse krachten slaagde de ploeg van Silberbauer er niet in om serieus gevaar te stichten.