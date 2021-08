Ron Jans doet voorstel voor nieuwe spelregel na tijdrekken van Ajax

Ron Jans en Robin Pröpper zijn niet blij met de wijze waarop Ajax zondag een 0-1 voorsprong probeerde te verdedigen tegen FC Twente. De Amsterdammers rekten de nodige tijd in de tweede helft, maar konden puntenverlies daarmee niet voorkomen: Ajax en FC Twente remiseerden met 1-1 in De Grolsch Veste, door doelpunten van Sébastien Haller en Robin Pröpper.

Bij een 0-1 voorsprong nam Ajax ruimschoots de tijd voor ingooien en doeltrappen. Met name Maarten Stekelenburg, Daley Blind en Noussair Mazraoui maakten zich schuldig aan tijdrekken. Vier minuten voor tijd kwam FC Twente op gelijke hoogte via Pröpper, waarna arbiter Dennis Higler vijf minuten toevoegde aan blessuretijd, vermoedelijk mede door het tijdrekken. Ajax zocht vervolgens in de blessuretijd naar het winnende doelpunt, maar dat kwam er niet.

Op de persconferentie na afloop reageert Pröpper op de beslissing om vijf minuten blessuretijd toe te kennen. Dat besluit was 'het enige wat hij niet helemaal begreep'. "Waar kwamen die vandaan? Na het tijdrekken van Ajax volgt de 1-1. Dan denk ik niet dat er vijf minuten bijgetrokken hoeven te worden, maar dat was het enige. Voor de rest was de arbitrage prima." Jans stelt zelfs een nieuwe spelregel voor: "Het zou een mooie spelregelwijziging zijn: als je zelf tijdrekt, wordt die tijd er later niet bijgetrokken, als je die later weer nodig hebt."

Jans vond de arbitrage 'uitstekend, op een paar momenten na'. Hij zag enkele tackles van Ajax die in zijn ogen wel een 'kaartje' hadden kunnen opleveren. "Het ging om twee tackles van Ajax. Hij liet doorvoetballen, maar ik vind Dennis Higler sowieso een van de betere scheidsrechters." Op welke tackles hij doelt, geeft Jans niet aan. Davy Klaassen en Edson Álvarez ontsnapten in de eerste helft aan een rode kaart. Laatstgenoemde kreeg geel voor een tik in het gezicht van Giovanni Troupée, terwijl een tik van Álvarez op het achterhoofd van Michal Sadílek onbestraft bleef. Jans geeft echter aan dat hij de tik bij Sadílek niet heeft gezien.

"Een vechtwedstrijd", zo bestempelt Jans het duel van zondagmiddag. "We hebben in de kleedkamer gezegd: we hebben nu echt een probleem, want dit moeten we nu iedere week bieden, niet alleen tegen Ajax. We moeten hoog druk zetten of diep verdedigen en counteren. Op basis daarvan, en op basis van de kansen, vind ik dat er een terecht gelijkspel uit de bus komt. Ik heb enorme waardering voor de intensiteit, strijd, passie en mentale weerbaarheid. Dat is de basis geweest van dit punt. Het voelt bijna als een overwinning."