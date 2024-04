Derksen en V/d Gijp unaniem: dit moet de nieuwe Feyenoord-trainer worden

Johan Derksen en René van der Gijp zien Ron Jans graag aan de slag gaan als trainer van Feyenoord, zo vertellen ze bij Vandaag Inside. De Rotterdammers moeten zeer waarschijnlijk op zoek naar een nieuwe trainer, daar Arne Slot op weg lijkt naar Liverpool.

"Als je in Nederland zoekt denk ik aan Ron Jans", begint Derksen. "Die heeft het bij Twente goed gedaan, doet het nu bij Utrecht goed en kan zo een rustige stap maken. Die man van FC Twente (Joseph Oosting, red.) moeten we ook in de gaten blijven houden. Die doet het uitstekend."

Van der Gijp haakt in. "Jans dan met Van Persie. Dat zou ik dan zeggen. Laat Van Persie lekker twee jaar meelopen met Ron Jans. Met een beetje pech en blessures wordt Heerenveen veertiende. Dan heb je het gewoon kut gedaan."

Van Persie lijkt de voornaamste kandidaat om Kees van Wonderen op te volgen bij Heerenveen. De oud-spits nadert een akkoord met de Friese club over zijn eerste klus als hoofdtrainer, zo schrijven het Algemeen Dagblad en de Leeuwarder Courant.

"Ik zou gewoon Ron Jans pakken als hoofdtrainer en Van Persie als assistent", herhaalt Van der Gijp. "Dan kan je Van Persie twee jaar opleiden en het daarna laten overnemen. Kom op. Dat is voor die jongen veel beter."

'Slot krijgt het moeilijk'

Mocht Slot daadwerkelijk naar Liverpool vertrekken, dan wacht hem een zware taak denkt Van der Gijp. "Iedereen die na een trainer kwam die tot Jezus bevorderd was, bijt zich erop stuk. Klopp, Guardiola, Mourinho in zijn beste tijd, Ferguson, Foppe de Haan in het klein."

Van der Gijp ziet het somber in voor Slot. "Iedereen gaat weg. Salah gaat weg, Van Dijk gaat weg, daar ben ik honderd procent zeker van." Derksen is duidelijk een andere mening toebedeeld. "Ik denk dat Slot ook daar een sensatie is", besluit de Snor.

