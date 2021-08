Haller niet onomstreden bij Ajax: ‘Ik vind dat ook niet terecht’

Zaterdag, 21 augustus 2021 om 08:21 • Yanick Vos • Laatste update: 08:33

Sébastien Haller komt vooralsnog niet volledig uit de verf als spits van Ajax. Hoewel hij na zijn komst halverwege vorig seizoen veertien keer scoorde in alle competities, krijgt de recordaankoop van 22,5 miljoen euro regelmatig kritiek te verwerken vanwege zijn spel. Pierre van Hooijdonk vindt de kritiek onterecht. De oud-spits vindt dat Haller moet worden afgerekend op zijn statistieken.

Twee weken geleden klonk er gejuich vanaf de tribunes toen Haller in de strijd om de Johan Cruijff Schaal (0-4) tegen PSV gewisseld werd. “Ik vind dat ook niet terecht", reageert Van Hooijdonk in gesprek met het Algemeen Dagblad. ”Het verwachtingspatroon ligt voor de positie van de spits bij Ajax ontiegelijk hoog. Als je geen baas boven baas bent zoals Kluivert of Van Basten, dan ben je al snel 'Ajax-onwaardig'. Ik houd daar niet zo van. Een spits moet goals maken. That's it. Doet hij dat niet, dan mag je hem daarop aanvallen. Maar volgens mij overlegt hij vooralsnog best aardige cijfers."

Haller kwam in januari over van West Ham United. Zijn eerste doelpunt in dienst van Ajax maakte hij tegen FC Twente, de tegenstander van zondag. Van Hooijdonk merkt op dat Haller afwisselend presteert in dienst van de Amsterdammers. “Ik had eerlijk gezegd gedacht dat hij wat sneller was. Zijn afwerking kan ook scherper. Maar het meevoetballen waar iedereen het over heeft en wat bij Ajax zo belangrijk is, beheerst hij wat mij betreft prima. Ik vind ook dat Ajax met hem gewoon een goede spits in huis heeft.”

Dit seizoen gaat Haller met Ajax de Champions League in. Van Hooijdonk is benieuwd welke rol de spits gaat spelen voor zijn ploeg in het miljardenbal. “In het moderne voetbal zie je steeds vaker dat trainers het per tegenstander bekijken. Dat kan Ten Hag ook doen, door voor Haller te kiezen bij een mindere tegenstander en tegen grote clubs terug te vallen op de variant met Tadic. Dat neemt niet weg dat ik Haller een spits vind met wie Ajax prima uit de voeten kan. Het is vooral goed als je meerdere opties hebt."