Portugese media zien beste speler van PSV die ‘niet bang’ was voor Benfica

Donderdag, 19 augustus 2021 om 09:15 • Chris Meijer

PSV heeft woensdagavond een goede indruk achtergelaten op de Portugese media. De Eindhovenaren kwamen in de eerste helft al met 2-0 achter, maar leden door een doelpunt van Cody Gakpo kort na rust uiteindelijk een nederlaag met perspectief. De doelpuntenmaker maakt de meeste indruk bij de Portugezen.

Tribuna Expresso kopt dat Gakpo ‘niet bang’ was voor Benfica. “Benfica verdween in de tweede helft, waarmee ze PSV in staat stelden om terug te komen in de wedstrijd. Gakpo, de beste speler bij PSV, zorgde ervoor dat alles nog open ligt in de return. Benfica zal nog hard moeten werken om de groepsfase van de Champions League te halen”, zo luidt de conclusie. “Gakpo was in de tweede helft maar moeilijk te controleren voor de verdediging van Benfica.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De instorting van Benfica moet Jorge Jesus zorgen baren, of het nu fysieke of tactische redenen had”, vervolgt het Portugese medium. “Jesus kan het zich niet veroorloven om de groepsfase van de Champions League voor de tweede keer op rij te missen. Benfica liet zien dat ze met een fris hoofd beter zijn dan PSV. Dus alleen met een fris hoofd zullen ze het volgende week niet enorm lastig krijgen in Nederland.”

‘Benfica verslaat PSV op weg naar de Champions League en de miljoenen’, kopt A Bola. “Gakpo lanceerde de wedstrijd in de tweede helft opnieuw, al slaagde Benfica erin om de voorsprong tot het laatste fluitsignaal vol te houden”, schrijft de krant. O Jogo en Récord wijzen eensgezind doelman Odisseas Vlachodimos aan als de grote uitblinker van het treffen tussen Benfica en PSV. “De doelman was de beste van het veld en zorgde ervoor dat de kostbare overwinning behouden werd”, stelt Récord. “Maar alles ligt nog open. Benfica heeft een voorsprong en dat is het beste nieuws uit het Estádio da Luz.”

“PSV gokte in de eerste helft voornamelijk op de snelheid en techniek van Noni Madueke”, schrijft Benfica zelf in het wedstrijdverslag op zijn website. “In de tweede helft kwam Madueke iets minder in het spel voor, maar vielen vooral Mario Götze en Cody Gakpo op aan de zijde van PSV. Vooral Gakpo, die vier schoten afleverde. Hij scoorde ook voor de bezoekers, kort na rust. Uiteindelijk boekte Benfica in de vijfde wedstrijd van dit seizoen zijn vijfde overwinning.”