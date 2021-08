Valentijn Driessen: ‘Ajax kan niet met hem in de Champions League spelen’

Dinsdag, 17 augustus 2021 om 08:55 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 08:57

Ajax kan in de Champions League niet met Sébastien Haller in de spits aantreden, zo oordeelt Valentijn Driessen. De chef voetbal van De Telegraaf is ruim een half jaar na de komst van de duurste aankoop ooit van de Amsterdamse club nog steeds niet overtuigd van zijn kwaliteiten. Driessen keek hoofdschuddend naar het competitieduel tussen Ajax en NEC (5-0), waarin Haller wel de openingstreffer voor zijn rekening nam.

Bij het programma Voetbalpraat van ESPN werd gesproken over het ietwat moeizame begin van Steven Berghuis bij Ajax. De ex-Feyenoorder wacht in de optiek van Driessen een zware concurrentiestrijd met Antony, die deelnam aan de Olympische Spelen in Tokio en spoedig weer tot de beschikking van Erik ten Hag staat. “De kwaliteiten van Antony, en dat vond ik vorig jaar al, passen heel goed bij Ajax. Als je Dusan Tadic op links hebt en Antony aan de andere kant, dan heb je wel diepgang en actie op de flanken.”

“Antony is ook heel doelgevaarlijk. Het rendement van Berghuis ligt hoger? Ja, bij Feyenoord lag die hoger.” Tafelgenoot Kenneth Perez wees erop dat het ook afhangt van de tegenstander. “Welk type voetballer je nodig hebt op een bepaald moment. Het wordt ook interessant in welke opstelling Ajax gaat spelen in de Champions League. Dan kan het zomaar zijn dat Tadic weer in de spits staat.”

Dat was het moment dat Driessen bij de kwaliteiten van Haller stilstond. “Als je Haller ziet… Dan denk je toch: Die kan niet in de Champions League hoor. Die is zo met zichzelf bezig. Hij heeft zoveel moeite. Wat dat is? Geen kwaliteiten. Als afmaker wel. Maar zoals hij die eerste bal erin probeert te schieten...“, wees Driessen naar een grote kans voor Haller na iets meer dan een minuut spelen in het thuisduel met NEC. De Fransman kwam vrij voor het doel van doelman Mattijs Branderhorst na een slimme pass van Davy Klaassen, maar schoot zwak tegen de keeper op.

“Dat is toch niet van een kerel?”, merkte Driessen schamperend op. Perez had daar minder moeite mee. “Het is meer het doorvoetballen. Dat gaat moeizamer. Het is niet verfijnd. Maar ja, als hij minimaal 25 goals in de Eredivisie maakt...” Haller kwam in zijn eerste half jaar tot 23 duels in alle competities. Daarin was de aanvaller goed voor dertien treffers en zeven assists. In de strijd om de Johan Cruijff Schaal, 0-4 tegen PSV, werd hij na een uur spelen naar de kant gehaald en viel er zelfs gejuich vanaf de tribunes te horen.