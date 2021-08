Van der Gijp doet opmerkelijke suggestie voor Berghuis tijdens Klassieker

Maandag, 16 augustus 2021 om 21:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:41

René van der Gijp vindt dat Steven Berghuis niet in actie moet komen tijdens de Klassieker in De Kuip. De analist van Veronica Inside stelt dat het vanwege de verwachte reactie van het publiek van Feyenoord beter is als de 29-jarige aanvaller van Ajax thuisblijft.

Ajax gaat op 19 december, op de dag dat Berghuis zijn dertigste verjaardag viert, op bezoek bij Feyenoord. "Ik zou die Berghuis van zijn levensdagen niet opstellen", aldus Van der Gijp. "Wat moet je daar nou mee? Vijf dagen lang gaat het over niemand anders dan Steven Berghuis. Tijdens die wedstrijd wordt die hele Kuip gek en alles is gefocust op Berghuis. Dat gaat ook op die andere spelers afstralen. Die druk, die spanning. Al die onzin, dat mediageweld dat eropaf komt. Je kan gewoon die week voor de wedstrijd tegen die Berghuis zeggen: 'Joh, vlieg vrijdag naar Tenerife. Dan kom je woensdag terug. Smeer je lekker in.'"

Het moment van de assist van Berghuis op Tadic tegen NEC.

Johan Derksen kan zich daarin vinden. "Ik ben het eens met René zijn redenering, dat het voor alle partijen, maar zeker ook voor Ajax en Berghuis, beter is dat hij niet speelt", aldus Derksen. Van der Gijp denkt dat het ook in het belang van de ploeggenoten van Berghuis zou zijn. "Als er zoveel druk op staat en zoveel geweld, dat is niet prettig voor die andere spelers. In de bus heb je dat al. Het is altijd al heavy, die wedstrijd. Nu wordt die super heavy. Dan denk ik: stel Antony op, en je bent klaar."

Berghuis maakte zaterdag zijn Eredivisie-debuut voor Ajax tegen NEC (5-0 winst). Er was wat kritiek op het spel van de rechterspits, maar Van der Gijp licht de goede assist op Dusan Tadic uit. Berghuis werd daarbij gelanceerd door Davy Klaassen en legde breed op de aanvoerder, die onberispelijk raak schoot. "Bij die pass op Tadic met zijn rechterbeen, ik vond wel dat hij dat heel goed deed. Het werd dichtgelopen. Het enige wat hij op dat moment kon doen was de bal voor zijn rechter leggen, dus zijn verkeerde been. Ik vond dit een goede actie."

Ook Wim Kieft vond niet veel aan te merken op Berghuis. "Er viel niet zoveel te halen voor hem in deze wedstrijd. Wat de meeste spelers gaan, als je wat jonger of minder slim bent, dan ga je heel erg forceren om je te onderscheiden. Wat mij wel verbaasde, na drie minuten was er een vrije trap voor Ajax aan de rechterkant, in de buurt van de zijlijn. Dan komt die Tadic helemaal over om die bal te nemen. Dan denk ik: dat moet je nou juist niet doen. Laat Berghuis nou die bal nemen, want hij heeft ook een goede trap."