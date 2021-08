Afellay doet opvallende suggestie: ‘Feyenoord moet hem huren van Ajax’

Zondag, 15 augustus 2021 om 16:01 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:43

Als het aan Ibrahim Afellay ligt speelt Danilo dit seizoen in het shirt van Feyenoord. De spits van Ajax komt in Amsterdam nauwelijks aan spelen toe en moet volgens de analist de spitspositie bij Feyenoord in gaan vullen, zo vertelde hij vrijdag bij Eredivisie op vrijdag bij de NOS. Feyenoord is nog op zoek naar een nieuwe spits, daar Naoufal Bannis en Róbert Bozeník niet goed genoeg worden geacht. Bryan Linssen krijgt op dit moment de voorkeur van Arne Slot.

Danilo heeft bij Ajax onder meer Sébastien Haller en Dusan Tadic voor zich in de punt van de aanval. Afgelopen seizoen werd de aanvaller verhuurd aan FC Twente, waar hij na een uiterst productieve eerste seizoenshelft na de winter amper wist te scoren. Zijn doelpuntenproductie in Enschedese dienst bleef steken op zeventien treffers. "Ik zou als ik Feyenoord was een heel lief telefoontje plegen naar Amsterdam om te kijken of ze Danilo misschien kunnen huren", zo vertelde Afellay vrijdagavond.

Feyenoord werd de voorbije weken al aan tal van spelers gelinkt om de spitspositie in te vullen. Zo kwam onder meer de naam van Joshua Zirkzee veelvuldig voorbij en werd ook Graziano Pellè even in verband gebracht met een terugkeer naar Rotterdam. Desondanks zag Slot nog geen nieuwe aanvalsleider komen. "Ik denk dat dat voor Feyenoord een heel interessante speler is", vervolgt Afellay. "Het is een win-winsituatie: voor Ajax houdt hij z'n marktwaarde en ik denk dat hij zeker een toevoeging is voor het spel van Feyenoord."

Tot dusver lijkt Slot in de spits de voorkeur te geven aan Linssen, die de voorbije weken in de punt van de aanval stond bij Feyenoord. In de strijd om de Conference League tegen FC Luzern werd Linssen geflankeerd door Luis Sinisterra en Alireza Jahanbakhsh. Laatstgenoemde viel afgelopen donderdag noodgedwongen uit met een blessure en moest zich op slag van rust laten vervangen door Bozeník. De andere spits, Bannis, kwam een kwartier voor tijd binnen de lijnen voor Sinisterra.