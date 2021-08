Nijhuis snapt ophef bij Ajax - NEC niet: ‘Dit is gewoon normaal, hoor’

Zondag, 15 augustus 2021 om 09:29 • Daniel Cabot Kerkdijk • Laatste update: 11:11

Bas Nijhuis was zaterdagavond verbaasd dat hij na de competitiewedstrijd tussen Ajax en NEC (5-0) voor de camera moest verschijnen. De dienstdoende scheidsrechter kreeg bij ESPN de vraag waarom hij voorafgaand aan de 5-0 van Dusan Tadic in minuut 38 liet doorspelen toen Noussair Mazraoui even daarvoor een ogenschijnlijke overtreding op Souffian El Karouani leek te maken. De NEC’er bleef liggen, maar Nijhuis liet echter doorspelen en Ajax zette seconden later de 5-0 op het scorebord. Het moment zorgde voor veel ophef, al zag de scheidsrechter daar de reden niet van in.

“Ik was eerst verbaasd dat ik voor de camera moest komen. Ik sta in het veld en zie een speler van Ajax inkomen die de bal wegspeelt en daarna is er een botsing met een speler van NEC. Zo zie ik dat op het veld, dus ik laat direct doorgaan. En mijn VAR ziet eigenlijk hetzelfde”, stak Nijhuis van wal, ook verwijzend naar VAR Laurens Gerrets. De beelden van het moment werden er vervolgens bijgepakt. “Kijk, hier zie je de bal komen. En hier komt hij, kijk, hij speelt de bal en daarna komt hij in contact met de speler.”

Bas Nijhuis geeft uitleg over het duel voor de 5-0. "Ik vind het gewoon een normaal duel" pic.twitter.com/8IB0t173FV — ESPN NL (@ESPNnl) August 15, 2021

“Voor mij is dit gewoon een normaal duel, hoor.” Verslaggeefster Hélène Hendriks was zichtbaar verbaasd: “Meen je dit nou? Voor mij was dit gewoon een overtreding. Maar dan zal ik er geen verstand van hebben.” Nijhuis: “Je mag wel een mening hebben en vinden dat dit een overtreding is. Hij komt erin, hij speelt de bal en komt daarna in contact met de speler. Ik vind het geen enkele overtreding. Hij speelt gewoon de bal en daarna komt er een botsing. Dit is gewoon de bal spelen. Een hoofdblessure? Ja, dat kan. Hij komt er tegenaan en dan kun je het spel stilleggen.”

Hendriks liet de term ‘mannelijk voetbal’ vallen. “Ja, ik vind dit geen overtreding”, benadrukte Nijhuis. “Heel veel mensen kunnen dat een overtreding vinden, maar als ik dat beeld zo zie, dan vind ik dat de bal wordt gespeeld en vind ik het een normaal duel. Je hoeft het niet altijd eens te zijn.”

Voormalig toparbiter Mario van de Ende zette op Twitter grote vraagtekens bij de beslissing van Nijhuis en heeft op het moment van schrijven meer dan zevenhonderd likes ontvangen voor zijn visie op het moment. “Ik denk dat de scheidsrechter en de VAR constateerden dat het hoofd van de speler van NEC nog aan de romp vastzat en daarom besloten door te spelen.” Hij voegde daar #onbegrijpelijk als hashtag aan toe.