Bartomeu: ‘Waarom heeft Barça 16,5 miljoen weggegeven aan Neymar?’

Zaterdag, 14 augustus 2021

Josep Maria Bartomeu haalt in een open brief gericht aan Joan Laporta zijn gram. De in oktober vertrokken president van Barcelona wordt al lange tijd publiekelijk bekritiseerd door zijn opvolger Laporta en heeft daar schoon genoeg van. Bartomeu beweert voldoende plannen te hebben gehad om Barcelona er bovenop te helpen in de coronacrisis, maar dat Laporta daar simpelweg geen gebruik van heeft gemaakt.

Bartomeu stelt dat Laporta de club in 2010, na diens eerste termijn als president van Barcelona, erbarmelijk heeft achtergelaten. "We begonnen in juli 2010 met een negatief eigen vermogen van zestig miljoen euro", aldus Bartomeu, die op dat moment aantrad als vicepresident. Vanaf 2014 volgde hij Sandro Rosell op als president, nadat laatstgenoemde vertrok vanwege dubieuze betalingen bij de transfer van Neymar naar Barcelona. "Nu is een compleet andere situatie dan toen", zegt Bartomeu, die wijst op het verlies van tachtig miljoen euro in het seizoen 2009/10 en een algeheel verlies van 47,6 miljoen euro over de periode 2003 tot 2010, de termijn van Laporta. "Deze negatieve resultaten waren een rampzalige erfenis die u ons naliet."

Bartomeu wordt verweten de club onlangs in gigantische financiële crisis achter te hebben gelaten, toen hij in oktober vorig jaar na een motie van wantrouwen van de eigen socio's opstapte. De opgestapte preses beweert nu wel degelijk adequaat te hebben gehandeld toen in maart 2020 de coronacrisis definitief uitbrak. Daardoor kreeg Barcelona te maken met een omzetdaling van 375 miljoen euro. Bartomeu wijst erop direct een eerste verlaging van de salarissen van twaalf procent te hebben doorgevoerd. "We wilden daarna nog eens een verlaging van 20 procent voor 90 miljoen euro toepassen, maar ons bestuur was er niet meer om dat af te ronden. Het is een beslissing die pas genomen kon worden door de nieuwe raad van bestuur, maar er kwam geen actie van hun kant."

Ook startte Bartomeu vanaf april 2020 het zogeten Barça Corporate-project, waarmee de club in samenwerking met bedrijven een kapitaalinjectie van 220 miljoen euro had kunnen realiseren. Laporta trok na zijn komst de stekker uit dat project. "Als we aan die 220 miljoen euro de noodzakelijke salarisverlaging van 90 miljoen euro toevoegen, dan had de club voldaan aan alle regels van LaLiga en de nieuwe spelers kunnen registreren", stelt Bartomeu. Vrijdagavond meldde Sport overigens dat Barcelona er waarschijnlijk toch in slaagt om Memphis Depay en Eric García alsnog op tijd in te schrijven voor de openingswedstrijd zondag tegen Real Sociead.

Bartomeu schrijft verder in zijn brief dat de overeenkomst met CVC Capital Partners, dat voor tien procent een minderheidsbelang wil nemen in LaLiga, de club 270 miljoen euro had kunnen opleveren. Laporta verzet zich namens Barcelona samen met Real Madrid tegen de deal met CVC. Ook stelt Bartomeu dat het plan was om met de deelname aan de Super League 350 miljoen euro binnen te halen. Verder verwijt de opgestapte president zijn opvolger een schikking te hebben getroffen in de zaak-Neymar. Barcelona betaalde 16,5 miljoen euro, terwijl de club volgens Bartomeu gunstige vooruitzichten had in de zaak. "Waarom heb je deze beslissing genomen in strijd met de belangen van de club?", vraagt Bartomeu aan Laporta.

Concluderend stelt Bartomeu dat er met Barça Corporate, de salarisverlaging, de eventuele Super League-bonus en/of de overeenkomst met CVC voldoende plannen waren om de omzetdaling van 375 miljoen euro te compenseren, maar dat het bestuur van Laporta daar geen gebruik van heeft gemaakt. Bartomeu stelt dat zijn bestuur niet verantwoordelijk is voor het boekjaar 2020/21, omdat het vorige bestuur op 27 oktober uit dienst trad.