Erik ten Hag wint voor derde keer Rinus Michels Award

Maandag, 9 augustus 2021 om 16:26 • Dominic Mostert • Laatste update: 16:44

Erik ten Hag heeft maandag de Rinus Michels Award voor Trainer van het Jaar in de Eredivisie gewonnen. De trainer van Ajax wordt beloond nadat hij met overmacht kampioen van Nederland werd. Ten Hag troefde Sjors Ultee (Fortuna Sittard), Fred Grim (RKC Waalwijk), Henk Fraser (Sparta Rotterdam) en Thomas Letsch (Vitesse) af in de strijd om de prijs. Henk de Jong, die met SC Cambuur kampioen werd, is Trainer van het Jaar in de Keuken Kampioen Divisie geworden.

In 2019 en 2016 won Ten Hag de Rinus Michels Award ook al. Ten Hag volgt zodoende zichzelf op, want in 2020 werd geen winnaar aangewezen na het voortijdig beëindigde seizoen. De trainer van Ajax zag zijn elftal met zestien punten voorsprong op PSV kampioen worden. Bovendien won Ajax de TOTO KNVB Beker, door Vitesse in de finale met 2-1 te verslaan.

Ten Hag staat in zijn dankwoord stil bij de steun die hij voelt van directeur voetbalzaken Marc Overmars. "Marc heeft mij de kans gegeven. De manier waarop wij samenwerken, is voor mij heel waardevol. Je kunt het niet alleen. Je hebt steun, ruggensteun nodig van de directie. Bij Ajax waait het altijd, daar is het nooit rustig. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd en op dit moment zijn we niet heel erg goed", doelt hij met een knipoog op de 0-4 nederlaag tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Het comité van de Rinus Michels Award deelt bovendien een oeuvreprijs uit aan Dick Advocaat. Hij wordt daarmee geëerd voor zijn verdiensten als trainer in Nederland. Advocaat was in Nederland trainer van PSV, Feyenoord, AZ, FC Utrecht, Sparta, Haarlem en SVV. Hij werd in 1997 kampioen met PSV. Deze zomer nam hij afscheid van Feyenoord en tekende hij een contract als bondscoach van Irak.