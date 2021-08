Daley Blind spreekt ‘wake up-call’ tegen: ‘Ajax was beter dan PSV’

Zondag, 8 augustus 2021 om 08:44 • Daniel Cabot Kerkdijk

Daley Blind ziet de rode kaart voor Nicolás Tagliafico als bepalend in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Ajax kwam zaterdag al snel met 0-2 achter tegen PSV en daarna kreeg Tagliafico ook nog eens een rode kaart voor een charge op André Ramalho. Het team van Erik ten Hag leed een ontluisterende 0-4 nederlaag. “Met 0-4 verliezen is nooit leuk, maar het gaat erom dat we de finale hebben verloren. Of het nou 0-1 of 0-4 is, dat maakt mij eigenlijk niet zoveel uit”, benadrukte Blind.

Blind omschreef de rode kaart voor Tagliafico als ‘bepalend’. “We hebben met deze ploeg wel vaker laten zien dat we kunnen terugkomen. Ik denk dat we de eerste helft redelijk goed voetbal op de mat leggen en dat we dominant waren aan de bal. We wilden het spel maken en kwamen ook tot mooie aanvallen, maar we maken geen goal. Helaas was het buitenspel”, verwees de verdediger van Ajax naar de afgekeurde 1-1.

“En die twee goede goals van Madueke, dat mag ons niet overkomen. Hij laat individuele klasse zien. Dat mag ons niet overkomen. Daarnaast zijn we in de eerste helft helemaal niet in de problemen geweest. Na die rode kaart weet je dat het lastig wordt als je vijftig minuten verder moet met tien man en 0-2 achter staat.” Over een week wacht de start van de Eredivisie, maar Blind maakt zich geen zorgen. “We zijn scherp. In de eerste helft speelden we met elf man een goede wedstrijd. De trainer zei het ook al, we zijn nog niet volledig fit. Maar we zijn onderweg. Die twee doelpunten hadden ons niet mogen overkomen.”

“Het veldspel was goed met elf man, wij waren beter denk ik. Daarom is het zuur dat je geen goal weet te maken in de eerste helft. Dit is niet zozeer een wake up-call.” De ruime nederlaag doet niets af aan de verhoudingen in de titelstrijd, benadrukte Blind. “Wij kijken naar onszelf. Als wij goed zijn en de kwaliteit leveren die we kunnen leveren . . . Dan zijn wij de ploeg die het meest moet winnen en de meeste kwaliteit heeft. Ik denk dat we niet naar andere clubs moeten kijken. Natuurlijk heeft PSV goed ingekocht. Volgens mij gaf de trainer dat ook al aan. Ze zijn beter georganiseerd dit seizoen.”

“Het zal er zeker niet makkelijker op geworden zijn, daar zijn we ons van bewust. Wij zijn de te kloppen ploeg. We zullen ervoor moeten strijden om alle punten te pakken in Amsterdam en mee te nemen naar Amsterdam. Uiteindelijk willen we gewoon met de schaal staan. Dat moeten we ook durven uitspreken, wij zijn Ajax. Daar lopen we niet voor weg. “We moeten vertrouwen houden en altijd uitgaan van eigen kracht. Dat doen we ook.” Tagliafico maakte geen excuses in de kleedkamer. “Dat hoeft ook niet. We hadden met z'n tienen ook nog kunnen winnen. Na rust kregen we enkele mogelijkheden om het de tegenstander lastig te maken. Uiteindelijk valt-ie niet en blijf je achter de feiten aan lopen”, benadrukte Blind.

“Hij is een ervaren speler en ik denk niet dat hij zijn excuses hoeft te maken. Het is ook het type spel dat hij speelt.” Blind nam de suggestie dat Tagliafico vaak op of over het randje speelt voor lief. “Ik denk dat hij ook heel veel duels voor ons wint en daarmee het team op sleeptouw neemt. Als zo'n speler dat gif heeft, dan moet hij dat lekker houden.”